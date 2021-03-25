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Иркутск входит в десятку крупнейших сибирских городов, занимая в этом списке шестую строчку. Расположившись в 66 километрах от Байкала, Иркутск на две части разделён Ангарой — единственной рекой, которая вытекает из самого глубокого озера мира.

На протяжении более чем 350-летней истории Иркутск долгое время оставался городом купцов и золотопромышленников. С открытием Транссибирской магистрали столица Приангарья получила мощный стимул для развития транспортных предприятий, угольной и лесной промышленности. В советские годы Иркутск стал одним из крупнейших индустриальных центров России. А в настоящее время городу часто приписывают статус культурной столицы Восточной Сибири благодаря большому количеству музеев, театров и высокому уровню университетского образования.

1. Городская застройка составляет более трети территории Иркутска, десятая часть приходится на водные поверхности, а вся остальная площадь областного центра покрыта лесами, лугами и поймами.

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2. Глазковский автомобильный мост — одна из автомобильных переправ через Ангару. Строительство продолжалось пять лет и завершилось в 1936 году. Центральные пролеты моста достигают 80 метров в длину, что на момент окончания строительства было абсолютным рекордом для СССР.

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3. Центр Иркутска. Расположился на месте деревянной крепости, построенной в 1661 году. Последние элементы острога были разобраны в 1790 году. Единственная уцелевшая постройка крепости — Спасская церковь.

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4. Памятник Якову Похабову, основателю Иркутска.

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5. Главная площадь Иркутска — сквер имени Кирова (площадь Сперанского). За более чем 350 лет площадь сменила 12 названий, но дольше всего (140 лет) именовалась Кремлёвской.

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6. Собор Богоявления Господня. Относится к числу главных символов города. В советское время под сводами храма располагался кондитерский цех хлебозавода.

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7. Богоявленский собор. Считается одним из старейших каменных зданий не только Иркутска, но и всей Восточной Сибири. В 1960 году собору угрожал снос, но от этой участи его спасла архитектор Г. Оранская, которая приехала в Иркутск из Москвы как раз для того, чтобы подписать документы о сносе.

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8. Сквер имени Кирова. На его месте в 17-м веке располагалось озеро.

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9. Спасская церковь. Наряду с Богоявленским собором считается одним из старейших каменных сооружений города и всей Восточной Сибири. Это единственное строение Иркутского кремля, который был разобран в 1790-х.

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10. Церковь Успения Девы Марии — католический костёл, в котором в настоящее время располагается Органный зал Филармонии Иркутска. Кроме органных концертов в костёле совершаются католические службы.

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11. Нижняя набережная.

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12. Московские триумфальные ворота. Получили свое название в честь Московского тракта — старинной дороги из европейской части России в Китай.

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13. Московские ворота — новодел, возведенный к 350-летнему юбилею города. Старое сооружение было разобрано в 1928 году по причине неудовлетворительного состояния.

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14. Иркутск в дореволюционной России носил несколько неофициальных названий: Петербург Сибири, Восточный Париж и Сибирские Афины.

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15. Здание «Русско-Азиатского банка». Относится к памятникам федерального значения. Построено в 1912 году для филиала крупнейшего кредитного банка Российской империи. В 1919 году в здании разместилось Российское правительство во главе с адмиралом Колчаком, переехавшим в Иркутск из Омска. С 1930 года и по сей день здание занимает городская поликлиника.

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17. Здание Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова. Возведено в 1897 году для переезда иркутской труппы из деревянных построек, которые она занимала с 1850 года.

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18. Бульвар Гагарина.

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19. 130-й квартал. Восстановленная зона исторической застройки Иркутска. Проект воссоздания этой территории был приурочен к 350-летию Иркутска. Квартал построен на месте старых бараков и утраченных памятников деревянной архитектуры.

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20. В настоящее время территорию Иркутской слободы (130-го квартала) занимают отреставрированные усадьбы, в которых размещаются музеи, галереи, рестораны, торговые лавки.

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21. Крестовоздвиженская церковь — выдающийся памятник сибирского барокко.

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22. 130-й квартал.

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23. Памятник Александру Колчаку. Открыт в 2004 году к 130-летию со дня рождения адмирала. Иркутск стал местом смерти Колчака, где он и его сподвижники были расстреляны без суда и следствия красноармейцами в 1920 году. Прибыв в Иркутск из Омска, адмирал основал в городе новую столицу «неделимой и единой России». По его распоряжению в Иркутске были открыты университет и научная библиотека.

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25. Железнодорожный вокзал станции Иркутск-Пассажирский. Здание построено в 1898 году в стиле классицизма к открытию Транссибирской магистрали. Трасса Транссиба специально ради Иркутска была спроектирована по более длинному пути (южнее, а не севернее Байкала).

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27. Здание гостиницы «Гранд-Отель», построенное по заказу инженера путей сообщения И.И. Никитина, выполнено в стиле неоренессанса. В разные годы здание занимал Дом советов, ЗАГС, райком партии.

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28. Стадион «Труд», крупнейший в Иркутске, вмещает 17,8 тысяч зрителей.

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29. Ледокол «Ангара». Один из старейших из сохранившихся в мире. Спущен на воду в 1900 году. В настоящее время работает как музей, в котором освещается история покорения Байкала.

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30. Градо-Иркутская церковь. Крупнейший действующий храм Иркутска.

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31. Образовательный комплекс «Точка будущего», открывшийся осенью 2020 года. Архитектурный проект разработан датским бюро CEBRA. Школа будущего построена на деньги мецената А. Авдоляна, создателя компании Yota.

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32. Управление комбината «Востсибуголь».

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33. ТРК «Модный квартал».

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34. Пересечение улиц Ленина и Маркса.

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35. Спасская церковь.

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