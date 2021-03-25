Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb
Сегодня 25 марта 2021 года, в 05:47 по московскому времени выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту. Согласно телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.
После успешного отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение новых 36 аппаратов на целевую орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета последовательно отделились на своих целевых орбитах от разгонного блока.
Сейчас группировка насчитывает 146 аппаратов, которые будут обеспечивать высокоскоростным интернетом через спутниковую связь. Компания OneWeb планирует запуск еще нескольких сотен.
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