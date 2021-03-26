© eanews.ru

25 марта, в Екатеринбурге открылся первый в Свердловской области детский хоспис. Он организован на базе Областной детской клинической больницы № 1, а разместился в современном двухэтажном здании на ул. Агрономическая. Медицинское учреждение будет оказывать паллиативную помощь детям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.

Свердловская область стала одним из первых регионов России, а также первым регионом в Уральском Федеральном округе, где открылся детский хоспис. В здании располагаются 27 комнат для совместного пребывания детей с родителями, помещения и рабочие кабинеты для выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, методический центр для родителей и волонтеров.

Начальник отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елена Сапего пояснила, что на сегодняшний день в Свердловской области более 900 детей находятся на паллиативном наблюдении. Уникальность открытого хосписа заключается в том, что в нём собраны все специалисты и всё оборудование, необходимое таким ребятам.

Хоспис рассчитан на одновременное пребывание 27 детей. Туда будут помещать пациентов с неизлечимыми болезнями после выписки из стационаров, там их родителей обучат, как правильно ухаживать за ребенком. Кроме того, в хоспис будут поступать дети из дома, когда их родителям будет нужна социальная передышка. Часто бывает, что мама круглосуточно ухаживает за ребенком, у нее нет отпуска и выходных. Поэтому на социальную передышку она может привезти своего ребенка в хоспис, где за ним будут осуществлять уход специалисты, а потом забрать его обратно домой.

Здесь есть и физкабинет, и большая комната сенсорной интеграции, и кабинет психологической разгрузки как для детей, так и для родителей, массажные кабинеты, кабинет ЛФК и многое другое. Спят дети на специальных кроватях с противопролежневыми матрасами, повсюду — увлажнители воздуха, кислородные концентраторы, а медицинское оборудование — самое современное. Всего этого могло бы не быть, если бы не помощь благотворителей, которые взяли на себя то, что выходило за рамки бюджетного финансирования.

Например, силами благотворительного фонда «Дети России» была создана соляная пещера для проведения галотерапии. На средства благотворительного фонда РМК возле здания проложили дорожки и смонтировали удобные пандусы ко входу, а также оборудовали скамейки, чтобы мамы с детьми могли выйти погулять и отдохнуть на свежем воздухе. Весной здесь появится ухоженный газон. И это далеко не все, за что руководство хосписа благодарно социальным партнерам. Благотворители же, в свою очередь, заявляют, что не собираются останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будут помогать маленьким пациентам детского хосписа.

© ural-meridian.ru

© eanews.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

© ural-meridian.ru

https://eanews....foto_25-03-2021