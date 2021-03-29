На Николаевской сопке в Красноярске открыли смотровую площадку

© newslab.ru

В Красноярске появилась еще одна смотровая площадка. Она расположена на Николаевской сопке и стала продолжением развития «Гремячей гривы». Стоимость проекта — 38 миллионов рублей.

Николаевская (Гремячая) сопка — самая высокая точка в пределах Красноярска. Она видна почти из любой части города, хотя высота составляет всего чуть более 500 метров. Один из ее склонов занимают горнолыжные склоны спортивного кластера «Сопка», а на вершине громоздятся около десятка различных вышек связи. На вершину ведет техническая дорога-серпантин, а пешеходы могут подняться по простой тропе, которая начинается у конечной остановки общественного транспорта.

Несмотря на опасения защитников природы, при строительстве площадки не пришлось вырубать деревья. Проектировщики бережно поработали с пространством, вписав в него достаточное количество уже привычных лавок-бревен и довольно массивный деревянный амфитеатр с перголой-навесом. А ниже по склону появилась главная «фишка» этого места — установленный на высоких ногах-сваях «летящий мост». Все сделали с применением природосберегающих технологий и с заботой о посетителях — специальные противоскользящие насечки и толстое противовандальное стекло сделают площадку полностью безопасной.

На вершине нашлось и место для парковок, которые вместят около 60 машин. Причем сделали их по такой технологии, аналогов которой в городе мало — на землю уложили бетонную георешетку, которая не помешает расти траве. Рядом есть площадка для сбора мусора. Вечером весь комплекс хорошо освещается. На парковках и дороге стоят обычные опоры освещения, а смотровая площадка подсвечивается светодиодами, который встроены в объекты. Проектировщики сделали это специально, чтобы не «засвечивать» вид.

© s.newslab.ru

© s.newslab.ru

© gornovosti.ru

© gornovosti.ru

© s.newslab.ru

https://ngs24.r..._medium=desktop

https://www.ins...source=ig_embed

https://gornovo..._medium=desktop