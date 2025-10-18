Дивногорск — город на берегу Енисея, в часе езды от Красноярска, с населением чуть меньше 30 тысяч человек. Набережная с видом на Мининские Столбы — центральное место города — сформировалась в 1970-х годах и с тех пор радикально не менялась.

«Проектдевелопмент» обновил пустое бетонное пространство, превратив его в популярное место отдыха у жителей всего региона.

Узловая точка набережной — административная площадь, которая раньше служила причалом для малых пассажирских судов. В рамках проекта на причалах организовали смотровые площадки с теневыми навесами и деревянными настилами. На центральном причале пояивлась фотозона с арт-объектом в виде букв «Дивный» — так коротко местные жители называют свой город. Дети используют буквы по-своему — забираются на них, соревнуясь в ловкости. На западном причале, подчеркивая масштаб открывающегося вида, установлен павильон информационного центра с кафе, туалетами, пунктом охраны и сувенирной лавкой.

В центре площади внутри бывшей клумбы организована детская площадка и места для отдыха с качелями для всех возрастов. Огромное асфальтовое поле вокруг клумбы удалось приспособить под скейт-парк с помощью декоративной разметки и небольших возвышений. С восточной и западной стороны площади появились места для тихого отдыха с перголами и скамьями-лежаками. По периметру для обеспечения климатического комфорта предусмотрено приподнятое озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Прогулочные аллеи всегда пользовались популярностью у местных жителей, поскольку наличие густой зелени давало защиту от ветра и палящего солнца. Теперь здесь появились новые места для спокойного отдыха, а также стойки с барными стульями для ценителей уникальных видов. Для маломобильных групп верхний и нижний ярусы набережной соединяются двумя деревянными спусками. Также оборудованы удобные спуски к воде.На бетонных откосах, которые исторически детьми использовались зимой для катания на «ледянках», установлены детские горки со скалодромами и лазалками. Для массовых мероприятий города организована сцена на Пионерской площади.

Фото: Алексей Мякота и

Архи.ру