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Детские сады и школы

Школа на 550 мест открылась в Подмосковье

 © mo.mosreg.ru

Новая школа на 550 мест открылась 29 марта в посёлке Тучково Рузского городского округа. Уже сегодня ребята в первый раз посетили уроки в новом здании.

Большие учебные классы, лаборатория и мастерские, столовая с обеденным залом на 200 мест, спортивный и актовый залы. Школа будет работать в режиме полного дня — сразу после основных занятий ребята могут посещать различные кружки и секции.

Новая школа наполовину снимет вопрос второй смены в Тучкове, а в ближайшем будущем в поселке появится еще одна школа, она поможет полностью ликвидировать вторую смену.

 © msk.mosreg.ru

 © obrazovanie-ruza.ru

 © obrazovanie-ruza.ru

 © obrazovanie-ruza.ru

 © obrazovanie-ruza.ru

https://obrazov...ly-na-550-mest/

https://msk.mos...sya-k-otkrytiyu

Источник: https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novos...a-na-550-mest-otkrylas-v-podmoskove

Московская область, новая школа
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