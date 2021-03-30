Школа на 550 мест открылась в Подмосковье

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Новая школа на 550 мест открылась 29 марта в посёлке Тучково Рузского городского округа. Уже сегодня ребята в первый раз посетили уроки в новом здании.

Большие учебные классы, лаборатория и мастерские, столовая с обеденным залом на 200 мест, спортивный и актовый залы. Школа будет работать в режиме полного дня — сразу после основных занятий ребята могут посещать различные кружки и секции.

Новая школа наполовину снимет вопрос второй смены в Тучкове, а в ближайшем будущем в поселке появится еще одна школа, она поможет полностью ликвидировать вторую смену.

© msk.mosreg.ru

© obrazovanie-ruza.ru

© obrazovanie-ruza.ru

© obrazovanie-ruza.ru

© obrazovanie-ruza.ru

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