ОВК поставила Локотрансу партию крытых вагонов

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В рамках заключенного в начале 2021 года контракта НПК «Объединенная Вагонная Компания», крупнейший производитель грузовых вагонов в России1, поставила в адрес железнодорожного оператора «Локотранс» 50 крытых вагонов. С учетом ранее направленных оператору крытых вагонов и платформ-лесовозов количество вагонов тихвинского производства в парке «Локотранса» составляет 750 единиц.

Крытый вагон модели 11-6874 оптимален для перевозок широкой номенклатуры грузов различных габаритов. Грузоподъемность вагона составляет 73 т, объем кузова — 175 м3. Инженерные решения, примененные в конструкции подвижного состава нового поколения, повышают его эргономичность и надежность в эксплуатации. Так, например, размеры дверных проемов кузова увеличены по сравнению с типовыми аналогами, что облегчает проведение погрузочно-разгрузочных работ. Рифленый пол кузова обеспечивает лучшее сцепление с его поверхностью как самого груза, так и колес погрузчика. Четыре погрузочных люка на крыше и в боковых стенах кузова делают загрузку сыпучих грузов более удобной и быстрой.

Подвижной состав оснащен тележками с осевой нагрузкой 25 тс. Благодаря увеличенному межремонтному пробегу (до 1 млн км или 8 лет) собственник вагона получает значительный экономический эффект. Для сравнения, типовой подвижной состав направляется в первый плановый ремонт после 210 тыс. км пробега (или 3 лет) после постройки, в последующие — после 110-160 тыс. км (или 3 лет). Срок службы крытого вагона тихвинского производства — 32 года.

Алексей Петров, генеральный директор ЗАО «Локотранс»: «Сотрудничество наших компаний развивается уже не первый год. Мы закупаем разные виды подвижного состава. Если говорить конкретно о сегменте крытых вагонов, то сегодня вагоностроители работают на высококонкурентном рынке. На наш взгляд, крытый вагон ОВК является универсальным решением по эргономике, техническим и экономическим характеристикам».