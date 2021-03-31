130-мм корабельная артиллерийская установка А-192М запущена в серийное производство

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Как сообщил 22 марта 2021 года веб-ресурс KORABEL.RU, санкт-петербургское АО «Машиностроительный завод «Арсенал» успешно завершило квалификационные испытания корабельной артиллерийской установки А-192М калибра 130 мм и запускает серийное производство.

Артустановка А-192М предназначена для кораблей водоизмещением свыше 2000 тонн. Опытно-конструкторские работы завершены в 2018 году. Изделие уже установлено на фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», в дальнейшем будет устанавливаться на корабли проектов 22350 и 22350М и другие корабли подобного и более крупных классов.

Особенность артустановки — полностью автоматизированная система подачи выстрелов. В автоматическом режиме без участия человека она способна доставить в башню все 478 выстрелов. Система автоматической подачи имеет модульное построение. Количество модулей может быть адаптировано под конкретный проект корабля в зависимости от размеров подпалубных помещений, выделенных для размещения артустановки.На предприятии проведены все необходимые подготовительные работы для запуска артустановки А-192М в серийное производство. Созданы технологические процессы и необходимая оснастка. К настоящему моменту изготовлено три артустановки А-192М, заключены контракты на изготовление еще трех изделий. Несколько договоров проходят стадию согласования.

© bmpd.livejournal.com