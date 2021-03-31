Завершен цикл огневых испытаний первого двигателя РД-171МВ

В конце марта 2021 года в научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершился цикл огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все восемь огневых испытаний, проводившихся на протяжении трех месяцев, прошли успешно, подтвердив работоспособность двигателя и правильность выбранных конструкторско-технологических решений.

Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов поздравил коллектив предприятия с завершением огневых испытаний, отметив, что проделанная работа — это заслуга и оценка результата труда всего коллектива, поскольку создание двигателя и его дальнейшая работа полностью зависит от уровня конструкторских и технологических решений, а также от качества выполнения работ, связанных с созданием двигателя. «Теперь, по результатам, можно сказать — да, двигатель состоялся!» — добавил Игорь Арбузов.

Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин подчеркнул, что проведенные огневые испытания в очередной раз показали способность коллектива предприятия создавать самые совершенные в мире двигатели.

«Мы — молодцы!, — сказал Пётр Лёвочкин. — Дальше необходимо постоянно думать о качестве, на каждом рабочем месте: будь то конструктор, инженер, технолог, испытатель, или рабочий. Двигатель и дальше должен работать так же, как он показал себя сейчас».

Следующий этапом работ станет поставка двигателя РД-171МВ в Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для проведения целого ряда испытаний в составе первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5».