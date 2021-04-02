В Ингушетии открыли новую сельскую школу

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В сельском поселении Яндаре на месте старой школы 1970 года построили новую — на 250 мест. Образовательное учреждение носит имя известного ингушского художника и поэта Али Хашагульгова.

Здание построено в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа». К проектной мощности школы созданы дополнительные 90 ученических мест, что позволит детям учиться в одну смену.

Учреждение обеспечено всем необходимым для организации учебного процесса и дополнительного образования: библиотека с читальным залом на 15 мест, оборудованная столовая на 120 посадочных мест, медицинский блок, оснащенный спортивный зал, актовый зал на 152 места, компьютерный класс. В 22 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, компьютеры, мебель. Во дворе школы — спортивные площадки, специальные зоны для отдыха детей.

Снесенная в 2019 году школа в Яндаре, на месте которой и появилось новое здание, была возведена в 1970 году, с тех пор не подвергалась капитальному ремонту, дети обучались в две смены.

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