Как выращивают грибы на крупном производстве?
Наверное, нет человека, который не слышал бы о грибах. Каждому случалось видеть грибы - опенки, лисички, белые, шампиньоны - на магазинных витринах в закатанных крышками банках, у себя в тарелке за праздничным или обеденным столом, солеными или жареными, с лучком и растительным маслом. Многие видели их и в естественной обстановке — в лесу или на лугу, когда ходили по грибы с корзиной.
Что такое гриб? Как давно они с нами? Откуда же они берутся в таком количестве и как они растут?
Об этом можно узнать в интересном фильме с легкой подачей информации. Мне было очень интересно…
©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/213WRpL5X7Q
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02.04.2122:01:21