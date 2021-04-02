Как выращивают грибы на крупном производстве?

Наверное, нет человека, который не слышал бы о грибах. Каждому случалось видеть грибы - опенки, лисички, белые, шампиньоны - на магазинных витринах в закатанных крышками банках, у себя в тарелке за праздничным или обеденным столом, солеными или жареными, с лучком и растительным маслом. Многие видели их и в естественной обстановке — в лесу или на лугу, когда ходили по грибы с корзиной.

Что такое гриб? Как давно они с нами? Откуда же они берутся в таком количестве и как они растут?

Об этом можно узнать в интересном фильме с легкой подачей информации. Мне было очень интересно…

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