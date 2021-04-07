Впервые танки Т-80БВМ поступили в вооружение мотострелкового соединения Восточный военный округ

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Впервые современные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Накануне, несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона.

Ранее, личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения.

В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО.

Справочно:

Т-80БВМ — российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО «Омсктрансмаш». Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танк обеспечивается ультракоротковолновой радиостанцией «Акведук» и введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты «Реликт» и активной защиты «Арена-М». Боевая масса 46 т.