Новосибирский завод химконцентратов ввёл в эксплуатацию индукционные плавильные вакуумные установки

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Компанией «РЭЛТЕК» закончены работы по модернизации и вводу в эксплуатацию двух индукционных плавильных вакуумных установок серии УИПВ-100-2,4-0,02 (U) на предприятии ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».

Поставленные вакуумные плавильные комплексы предназначены для плавки специальных сплавов, используемых в атомной промышленности. По своим технологическим и эксплуатационным характеристикам оборудование значительно превосходит аналоги установок, находящиеся в эксплуатации компании Госкорпорации «Росатом», а именно:

1) Источник питания для индукционной плавки — тиристорный резонансный преобразователь частоты серии ТПЧР с цифровой системой управления. Выходная мощность преобразователя регулируется в диапазоне от 20 до 100 кВт, выходное напряжение до 500 В, частота 2,4кГц.

2) Вакуумная система установки позволяет получать разряжение в плавильной зоне вплоть до 10-5 мм.рт.ст.;

3) Механизм донного слива с уникальным стопором из тугоплавкого материала позволяет производить слив металла в кристаллизатор с охладителем для ускоренной направленной кристаллизации слитков и возможностью литья в графитовую изложницу;

4) Температура плавильной зоны (до 2300 °С) позволяет получать высокотемпературные, тугоплавкие сплавы;

5) Пульт дистанционного управления на базе промышленного контроллера Unitronics V570 предоставляет оператору полную автоматизацию процессов загрузки, вакуумирования, плавки и слива металла, а также напуска инертного газа в плавильную камеру;

6) Все технологические данные представлены оператору на интерактивной мнемосхеме, что позволяет отслеживать их в режиме реального времени;

7) В пульте дистанционного управления реализована система видеонаблюдения за плавильной зоной, что позволяет оператору отслеживать процесс нагрева, плавки и слива металла.

Специалисты корпорации «ТВЭЛ» отметили высокие технологические и эксплуатационные качества установок. Это не первое сотрудничество компании «РЭЛТЕК» и «НЗХК». На участке переплава слаборадиоактивных металлов с 2004 г успешно эксплуатируются УИП-320-2,4-0,4×2Г.

ПАО «НЗХК» — предприятие российского ядерного топливного цикла, расположенное в Калининском районе города Новосибирска, входящее в Корпорацию «ТВЭЛ». Основной вид деятельности — выпуск ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов.