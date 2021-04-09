На ЭХЗ введена первая в 2021 году очередь газовых центрифуг нового поколения

© ecp.ru

В АО «ПО «Электрохимический завод» с опережением планового срока состоялся пуск первой в 2021 году очереди газовых центрифуг (ГЦ) нового поколения в цехе обогащения урана.

Ввод нового оборудования реализуется в рамках программы модернизации производственных мощностей в Топливном дивизионе с поэтапной заменой старых ГЦ предыдущих поколений.

Всего 2021 году планируется переоснащение в общей сложности пяти очередей ГЦ новым оборудованием. В 2020 также с опережением сроков были введены три очереди газовых центрифуг последнего поколения,

«Высокое качество и темпы переоснащения сохраняются за счет правильно выстроенного взаимодействия всех заводских подразделений и организаций-подрядчиков, грамотно организованной цепочки поствок оборудования и материалов, монтажа и пусконаладочных операций. Этого во многом удается достигать благодаря широкому применению инструментов производственной системы Росатома практически на всех этапах — от демонтажа до пуска», — отметил генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов.

Новые центрифуги поставляются в АО «ПО ЭХЗ» машиностроительными предприятими Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», — ПАО «КМЗ» (г. Ковров, Владимирская область) и ООО «НПО «Центротех» (г. Новоуральск, Свердловская область).