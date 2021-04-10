Модернизация трёх ГЭС «РусГидро» и первая ВЭС в 2021 году

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В этом выпуске мы поговорим о модернизации гидроагрегатов на ГЭС компании «РусГидро» и о том, на сколько увеличится их мощность после перемаркировки. Также, обсудим третью ветроэлектростанцию «Росатома», которая стала первой ВЭС запущенной в 2021 году. Вспомним, что в феврале уже была запущена первая в этом году СЭС, а в марте в эксплуатацию введён второй энергоблок Ленинградской АЭС.