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Модернизация трёх ГЭС «РусГидро» и первая ВЭС в 2021 году

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yhQkSpFrvyQ

В этом выпуске мы поговорим о модернизации гидроагрегатов на ГЭС компании «РусГидро» и о том, на сколько увеличится их мощность после перемаркировки. Также, обсудим третью ветроэлектростанцию «Росатома», которая стала первой ВЭС запущенной в 2021 году. Вспомним, что в феврале уже была запущена первая в этом году СЭС, а в марте в эксплуатацию введён второй энергоблок Ленинградской АЭС.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yhQkSpFrvyQ

РусГидро, Росатом, ГЭС, ВЭС, АЭС, СЭС
  • Seriomilander Seriomilander
    10.04.2114:18:35

    Не знал, что я так популярен. В любом случае я не против, а только за! Спасибо!

    #1230020
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