Модернизация трёх ГЭС «РусГидро» и первая ВЭС в 2021 году
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yhQkSpFrvyQ
В этом выпуске мы поговорим о модернизации гидроагрегатов на ГЭС компании «РусГидро» и о том, на сколько увеличится их мощность после перемаркировки. Также, обсудим третью ветроэлектростанцию «Росатома», которая стала первой ВЭС запущенной в 2021 году. Вспомним, что в феврале уже была запущена первая в этом году СЭС, а в марте в эксплуатацию введён второй энергоблок Ленинградской АЭС.
Читайте также...
- Зелёная энергетика: сравним АЭС, ГЭС, ВЭС и СЭС по выработке электроэнергии
- Большой вклад малых ГЭС в энергетику Кавказа
- Начата замена первого гидроагрегата Нижегородской ГЭС
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
10.04.2114:18:35