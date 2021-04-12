Российские бомбардировщики Су-34 получили новые комплексы разведки

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 получили на вооружение новые подвесные универсальные разведывательные комплексы. В результате ударные возможности самолета поколения «4++" значительно повысились, появилась возможность вести боевые действия в едином информационном пространстве.

Специальная подвесная аппаратура была разработана в рамках программы «Сыч». В зависимости от модификации контейнеры получили обозначение УКР-ОЭ — для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ — для радиолокационной разведки и УКР-РТ — для радиотехнической.

Первые сообщения о новом изделии появились в 2015 году, а через пять лет блогерам удалось сфотографировать Су-34 с контейнером разведки. Корпус пятиметрового контейнера имел цилиндрическую форму с двумя обтекателями на торцах.

© rg.ru

Новые УКР существенно повышают возможности Су-34 по обнаружению надводных и наземных целей, а также высокоточное определение координат и других параметров техники.

Как сообщают РИА Новости, контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем.