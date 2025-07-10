ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34

ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Объединённая авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России очередные истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолёты изготовлены в рамках исполнения Гособоронзаказа по программе этого года.
«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажи ВКС приняли очередную партию самолетов Су-34. Главное преимущество этих машин —многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи», — отметил военный лётчик.
Самолёты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелёт на аэродром базирования.
«Одна из важнейших задач ОАК — поставки военной продукции для обеспечения потребностей Минобороны России. Мы поддерживаем высокий темп производства авиационной техники. И в этом году планируем дальнейшее увеличение объёмов выпуска боевых машин», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
ВКС получили вторую партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
ОАК передала ВКС партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, вторую в ...онедельник в пресс-службе «Ростеха», передает РИА Новости.
-
ВКС РФ получили очередную партию новых Су-35С
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/hB5inM25MPsКомсомольский... совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.
-
Россия нарастилa производствo Су-34 и свелa к минимуму их потери в ходе СВО
Россия нарастилa объемы производства истребителей-бомбардировщиков, а ...ВО потери этих самолетов удалось минимизировать за счет двух факторов.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Kотенко Cергей