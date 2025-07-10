ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34

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Объединённая авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России очередные истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолёты изготовлены в рамках исполнения Гособоронзаказа по программе этого года.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажи ВКС приняли очередную партию самолетов Су-34. Главное преимущество этих машин —многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи», — отметил военный лётчик.

Самолёты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелёт на аэродром базирования.

«Одна из важнейших задач ОАК — поставки военной продукции для обеспечения потребностей Минобороны России. Мы поддерживаем высокий темп производства авиационной техники. И в этом году планируем дальнейшее увеличение объёмов выпуска боевых машин», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

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