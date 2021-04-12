Барнаульское подразделение РВСН получило тренажеры для подготовки водителей на ПГРК «Ярс»

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В Барнаульское ракетное соединение поступают новейшие тренажерные системы для подготовки военнослужащих на ПГРК «Ярс».

Симуляторы позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажёры позволяют контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения дает возможность руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия.