В Подмосковье открылась новая школа на 1100 мест
В Ленинском муниципальном районе, в деревне Лопатино, состоялось открытие новой школы на 1100 мест. На возведение и оснащение Лопатинской средней общеобразовательной школы было выделено свыше 660 млн рублей.
В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся, ориентированные на раскрытие их интеллектуального, творческого, физического потенциала. Оборудованы современные учебные классы, специализированные кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями. В школе будет функционировать два спортивных зала, актовый зал на 400 посадочных мест с двумя гримерными и помещением для декораций, ИЗО- студия, библиотека с медиатекой и читальным залом, современная школьная столовая на 400 мест. На территории школы оборудован современный школьный стадион. Дети смогут находиться в комфортных условиях и получать все необходимые знания на высоком уровне
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13.04.2115:37:25