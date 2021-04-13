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Детские сады и школы

В Подмосковье открылась новая школа на 1100 мест

 © adm-vidnoe.ru

В Ленинском муниципальном районе, в деревне Лопатино, состоялось открытие новой школы на 1100 мест. На возведение и оснащение Лопатинской средней общеобразовательной школы было выделено свыше 660 млн рублей.

В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся, ориентированные на раскрытие их интеллектуального, творческого, физического потенциала. Оборудованы современные учебные классы, специализированные кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями. В школе будет функционировать два спортивных зала, актовый зал на 400 посадочных мест с двумя гримерными и помещением для декораций, ИЗО- студия, библиотека с медиатекой и читальным залом, современная школьная столовая на 400 мест. На территории школы оборудован современный школьный стадион. Дети смогут находиться в комфортных условиях и получать все необходимые знания на высоком уровне

https://adm-vid...ninskom-okruge/

Источник: https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novos...otkrylas-novaya-shkola-na-1100-mest

Московская область, новая школа
  • Нет аватара burovik
    13.04.2115:37:25

    Большая школа, а бассейна нет.

    #1230221
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