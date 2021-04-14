Космическая СОВА охотится на Ураган

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TW5D7JyAnys

Сова — хищная птица, относящаяся к отряду совообразных. Благодаря своей анатомии совы — единственные птицы, которые могут поворачивать голову на 180 и даже 270 градусов без поворота всего тела. При этом глаза совы неподвижны и смотрят только прямо вперед.

В космосе на борту Международной космической станции поселилась своя собственная СОВА — система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры. На борту МКС, как и её природная тёзка, она точно так же охотится, только здесь её добыча не зайцы или мелкие грызуны, здесь её цель — природные и техногенные катастрофические явления.

Всё это эксперимент «Ураган», связанный со съёмкой земной поверхности в различных спектрах, а также контролем сопутствующих явлений.Например, с помощью оборудования СОВА было получено большое количество изображений и спектров в непосредственной близости от извергающегося вулкана, выброс пепла которого не позволил работать вблизи него авиационной технике.

В автоматическом режиме система ориентации съёмочного оборудования с помощью данных системы навигации позволяет космонавтам и учёным выслеживать на поверхности планеты все интересующие их явления и различные детали.

Подробности смотрите в репортаже