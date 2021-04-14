Севастопольская компания PopilovYachts заложила два корпуса яхт

© sev.gov.ru

В Севастополе на промышленном предприятии PopilovYachts состоялась закладка двух корпусов яхт. Об этом сообщает сообщает портал правительства Севастополя.

Закладка прошла в красивой и изящной форме: в основание судна длиной 14,99 м была заложена монета. Но компания не собирается останавливаться на достигнутом: в её планах — возведение комплекса для строительства различных судов по собственным проектам, не имеющим аналогов в РФ.

Отмечается, что судостроение и судоремонт являются одними из ведущих промышленных отраслей города Севастополя. На сегодняшний день насчитывается 96 предприятий, которые задействованы в данной сфере.

Промышленное предприятие PopilovYachts с 2015 года является участником свободной экономической зоны (СЭЗ). Как резиденту СЭЗ, в 2020 году компании был выделен земельный участок в аренду для реализации инвестиционного проекта, в рамках которого запланировано возведение современного комплекса для строительства различных судов. Компания сама разрабатывает проекты яхт, которые не имеют аналогов в России.