Производство вакцины «Спутник V» началось в Сербии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии.

Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V». Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам.

В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона. Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных, в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между РФПИ и Институтом „Торлак“, в Сербии в короткие сроки осуществлен успешный запуск производства вакцины „Спутник V“. Сербия стала первым европейским государством, которое приступило к производству российской вакцины. С начала текущего года препарат активно применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно увеличены».