В Ленобласти состоялся запуск первой очереди нового производства удобрений компании ФосАгро

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На волховском химическом комплексе «Апатит», входящий в «Фосагро», заработали новые линии по производству аммофоса — азотно-фосфорного удобрения.

Мощность новых производственных линий — почти 300 тысяч тонн в год востребованного на российском рынке и за рубежом удобрения аммофоса. В рамках инвестиционного проекта сейчас ведутся работы по созданию еще двух производственных участков. Завершающим этапом станет запуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот.

Объем инвестиций в новый проект превысит 28 миллиардов рублей. Мощности нового производства позволят волховскому химическому комплексу к 2023 году нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем в 4 раза — до 880 тысяч тонн удобрений, будет создано около 300 высококвалифицированных рабочих мест.

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Дополнительно в 2018-2020 на охрану окружающей среды компанией было направлено свыше 1,5 млрд рублей.

Сегодня предприятие развивается и работает по новым современным технологиям, в том числе экологическим. Предприятие перешло на замкнутый водооборотный цикл, перестав сбрасывать воду в Волхов. Накануне символично рухнула старая труба завода, которая была камнем преткновения из-за выбросов, сегодня идет строительство новой, более высокой.

Новый завод компании «ФосАгро» по выпуску минеральных удобрений вместе с электростанцией строятся в рамках долгосрочной стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 года.

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Опубликовано при участии Human RS