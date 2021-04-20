Холдинг «РЖД» завершил строительство двух самых масштабных железнодорожных объектов в Сербии

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ООО «РЖД Интернешнл» (входит в холдинг «РЖД») более чем на полгода раньше запланированных сроков завершило строительно-монтажные работы по возведению самого протяженного в Сербии железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля Чортановци. Эти инженерные объекты станут частью первой в Сербии скоростной железной дороги Стара Пазова — Нови Сад линии Белград — Будапешт.

В апреле оба объекта успешно прошли инспекцию министерства строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербии на соответствие проектным решениям.

Перед вводом объектов в эксплуатацию, запланированным на конец 2021 года, будут выполнены работы по устройству контактной сети, верхнего строения пути, а также проведены предпусковые испытания, намеченные на осень.

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Работы по сооружению виадука были начаты 1 ноября 2017 года и завершены на 6 месяцев раньше запланированных сроков. Его протяженность достигает 3 км, а высота отдельных опор — 26 м, что сравнимо с высотой восьмиэтажного дома. Виадук спроектирован на выезде из тоннеля Чортановци перед г. Сремски Карловци и располагается в пойме реки Дунай. Часть сооружения располагается на склоне, поэтому для обеспечения надежности объекта во время его строительства и эксплуатации было возведено 20 защитных противооползневых конструкций.

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Тоннель Чортановци представляет собой 2 параллельных ствола общей протяженностью 2,2 км. Работы по его сооружению велись в непрерывном режиме с сентября 2017 года и завершились на 7 месяцев раньше контрактных сроков. Непосредственно строительство тоннеля заняло 3 года. Проходка велась одновременно с четырех точек двух стволов северного и южного порталов. В настоящее время в тоннеле идет укладка верхнего строения пути.

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При строительстве были использованы передовые российские и международные технологии, прошедшие проверку, в том числе, и при сооружении олимпийских объектов в Сочи. За качеством и ходом работ осуществлялся постоянный многоступенчатый контроль со стороны надзорных органов, аккредитованных лабораторий и независимых консультантов. Установленный проектом срок безопасной эксплуатации сооружений составит не менее 100 лет.

«РЖД Интернешнл» продолжает работы по строительству и реконструкции железной дороги на участке Стара Пазова — Нови Сад линии Белград — Будапешт 10-го трансъевропейского транспортного коридора. После окончания всех работ по проекту пассажирские поезда смогут развивать на этом участке скорость до 200 км/ч, а грузовые — до 130 км/ч.