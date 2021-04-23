РусГидро завершило перевод Анадырской ТЭЦ на природный газ

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АО «Чукотэнерго» Группы РусГидро завершило перевод Анадырской ТЭЦ с угля на газ. Теперь оба котла станции будут работать на этом наиболее экологичном виде топлива, что повысит эффективность ТЭЦ и значительно снизит воздействие на окружающую среду. Первый котел ТЭЦ на газовом топливе был запущен в марте 2018 года.

Соглашение о реализации проекта газификации Анадырской ТЭЦ РусГидро и Правительство Чукотского автономного округа подписали в мае 2017 года. Документ предусматривал масштабную реконструкцию оборудования электростанции и строительство газопроводной системы. Источник природного газа — Западно-Озерное месторождение «Сибнефть-Чукотки».

На станции проведена реконструкция котлоагрегатов для использования газа в качестве топлива с внедрением автоматической системы управления, построены внутристанционный газопровод и газораспределительный пункт, смонтированы основные подводящие коммуникации и новая дымовая труба. Все установленное газовое оборудование успешно прошло пусконаладочные испытания.

При этом возможность сжигания угля сохранена, уголь для станции теперь является резервным топливом.

Газификация Анадырской ТЭЦ, ранее работавшей исключительно на угле, позволяет повысить эффективность работы станции, снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. Итоги работы первого переведенного на газ котла говорят о высокой эффективности газификации: расход условного топлива на кВт·ч выработанной электроэнергии снизился с 590 грамм до менее чем 400 грамм. Значительно сократились затраты электроэнергии на собственные нужды станции за счет исключения из технологического процесса мельниц угля и системы его подачи. В перспективе также ожидается значительное сокращение затрат на ремонт оборудования.

Полный переход на газ улучшит и экологическую ситуацию: во много раз сократятся выбросы окислов азота и серы, прекратится накопление образующейся при сжигании угля золы. Проект полностью отвечает целям экологической политики Группы РусГидро.

Анадырская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1986 году и является самой крупной тепловой электростанцией на Чукотке. Ее электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая — 140 Гкал/час. В состав основного оборудования станции входят два турбоагрегата и два котла. Станция снабжает теплом и электроэнергией столицу Чукотки — город Анадырь, а также обеспечивает электроэнергией населенные пункты и предприятия изолированного Анадырского энергоузла.