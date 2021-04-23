На Ставрополье открылось новое производство строительных материалов

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В г. Невинномысске на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) состоялся запуск производственной линии предприятия «Кингспан — Невинномысск», специализирующегося на производстве сэндвич-панелей и быстровозводимых зданий.

— Работа по созданию завода в Невинномысске длилась около года. За этот период мы успели не только детально изучить производственный и сбытовой потенциал предприятия и самой ТОСЭР, но и выстроить конструктивный диалог с местными властями, которые оказали нам максимальное содействие и помощь при вступлении компании в число резидентов, — сообщил генеральный директор компании «Кингспан Россия» Игорь Федотченко.

На новой площадке в Невинномысске будут производиться тепло изоляционные сэндвич-панели. Мощности нового завода составят 1,5 млн. кв. метров продукции в год. До конца 2021 года также планируется запуск производства продукции на основе инновационного материала QuadCore.

Объём вложений в реализацию промышленного проекта превысил 300 миллионов рублей. Период выхода на полную окупаемость завода, по оценкам экспертов компании, составит 4,5 года. Кроме нынешних инвестиций в производственную площадки, Кингспан планирует направить дополнительные средства в размере более 100 миллионов рублей на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса.

На данный момент на предприятии создано 60 рабочих мест. В дальнейшем штат будет увеличиваться вместе с ростом объемов производства.

Отметим, что на сегодня на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске зарегистрировано 27 резидентов, которые подписали соглашения на 13 миллиардов рублей. В рамках их реализации предполагается создание 6 тысяч рабочих мест.

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