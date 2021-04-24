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Российские проекты за рубежом

Первая партия российской вакцины отправлена в Приднестровье и Молдавию

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24 апреля самолёт российского МЧС приземлился в международном аэропорту Кишинёва с первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Партия из 142 тысяч доз передана Молдавии и Приднестровью в качестве гуманитарной помощи. Москва предоставила спецборт МЧС России для перевозки груза.

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Бывший президент Молдавии сообщил утром: «Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей — 142 тысячи доз вакцины от коронавируса „Спутник-V“. Ещё 40 тысяч будут доставлены в следующей партии».

Из 182 тыс. доз 62 тыс. предназначены для Приднестровья. «Из ожидаемого транша на вакцинацию пенсионеров будут выделены 48 000 флаконов. Остальные пойдут на вакцинацию медиков, педагогов, военнослужащих, а также лиц, активно контактирующих по долгу службы с населением», — отметил приднестровский лидер.

По данным минздрава ПМР пока привиты первой дозой вакцины 2169 жителей республики (941 вакциной Pfizer и 1228 человек вакциной AstraZeneca). Эти вакцины не пользуются особым спросом у жителей Приднестровья. Они ждут российский «Спутник».

Также в пользу «Спутника» высказались 31% опрошенных в марте жителей Молдавии. За «Пфайзер» и «АстраЗенеку» высказались 10%.

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https://www.kp....e/news/4271030/

Источник: https://ru.sputnik.md/society/20210...emlilsya-v-aeroportu-Kishineva.html

covid-19, фармацевтика, вакцины, Приднестровье, Молдавия
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