На Ижевском радиозаводе начат выпуск новой модели дорожных регистраторов

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ИРЗ начал серийный выпуск регистраторов транспортных средств для проекта «Автодория» версии 3.5.

Комплекс «Автодория» состоит из регистратора, источника питания (аккумуляторов), серверного оборудования и программного обеспечения. На Ижевском радиозаводе был размещён заказ на производство регистраторов транспортных средств (РТС).

Опытные образцы регистратора были изготовлены в июле 2018 года. Перед запуском в производство заводские специалисты совместно с представителями компании «Автодория» провели модернизацию изделия.

Конструкторская документация на изделие была переработана в части создания нового корпусного исполнения и расширения функционала, что потребовало не только изменения конструкции корпуса, но и разработки четырёх печатных узлов, отвечающих за управление диафрагмой и фокусным расстоянием камеры, передачу информации по каналу мобильной связи LTE, получение навигационных данных и распределение питания. В конце 2018 года ИРЗ получил первый заказ на изготовление партии регистраторов.

При реализации нового контракта изделие снова модернизировано с учётом опыта эксплуатации первых приборов.

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На Ижевском радиозаводе для РТС производятся различные сборочные единицы, в том числе кронштейны и кабельные сборки, также печатные платы, осуществляется общая сборка. Также на предприятии проводится регулировка, настройка, программирование, тестирование регистратора. Серийное готовое изделие подвергается обязательным испытаниям: выдерживается в климатической камере при температуре от минус 40 до +50 градусов, затем следует обязательный 12-часовой прогон системы.

Автодория — интеллектуальная транспортная система для обеспечения безопасности дорожного движения. Это программно-аппаратное решение предназначено для контроля и регистрации средней скорости движения транспортных средств с последующей передачей данных в структуры МВД. Эффективно для борьбы со смертностью и травматизмом на дорогах, обнаружения объявленных в розыск автомобилей, мониторинга загруженности дорог.