В Московской области на реке Ока завершено строительство инфраструктуры гидроузла «Белоомут»

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Торжественная церемония открытия навигации в Московском и Волжском бассейнах внутренних водных путей и ввода в эксплуатацию после реконструкции гидроузла «Белоомут» прошла в городском округе Луховицы. По указанию диспетчера гидроузла «Белоомут» была открыта камера шлюза, по которому прошло судно.

Пропускная способность гидроузла «Белоомут» после реконструкции увеличилась на 910 тысяч тонн в год, это значит, что здесь теперь могут проходить пароходы с большим водоизмещением и большей ширины. До проведения реконструкции глубина на данных участках не превышала 2-х метров, теперь осадка увеличена до 2,2 метров. Открытие гидроузла позволит повысить регулярность движения и увеличить грузоперевозки. Кроме того, созданы условия для возобновления круизных маршрутов, в том числе знаменитой «Московской кругосветки», для чего в скором времени будут построены два новых круизных парохода.

Гидроузел «Белоомут» был введен в опытную эксплуатацию в прошлом году. Теперь после открытия он будет работать без ограничения и уже в штатном режиме.

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Гидроузел «Белоомут» был построен на реке Оке одновременно с подобным объектом «Кузьминск» в 1911-1915 годах по проекту русского инженера Нестора Пузыревского для решения проблем маловодия на реке Оке и позволил соединить Москву с Волгой, а также открыть выход к северным и южным морям. Не зря сегодня Москву называют — порт пяти морей. Белоомутские шлюзы находится в 150 км от столицы.

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Капитальный ремонт на гидротехническом объекте не проводили в течение более чем ста лет. В 2015 году была начата его комплексная реконструкция, завершение которой позволит не только обеспечить гарантированные судоходные глубины, обеспечить стабильную навигацию для пассажирского и грузового транзитного флота, но и улучшить экологию водных и рыбных ресурсов Московской и Рязанской областей.

В 2017 году был завершен 1-й этап реконструкции, который включал в себя строительство судоходного шлюза и первой очереди плотины.

В 2018 году в рамках 2-го этапа планировалось завершить возведение плотины, но из-за финансовых проблем генподрядчика строительство было приостановлено. В 2019 году после проведения ряда организационных мероприятий строительно-монтажные работы были вновь возобновлены, удалось достроить плотину, произвести пусконаладку оборудования и АСУ плотиной, выполнить благоустройство территории.

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Масштабная реконструкции гидроузла Белоомут, расположенного на реке Оке в Луховицком районе Подмосковья, осуществлялась в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Заказчиком работ по проекту выступал Росморречфлот, застройщиком — ФГБУ «Канал имени Москвы», генподрядчиком на завершающем этапе — ФГБУ «Морспасслужба».

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Открытие реконструированного гидроузла в Белоомуте может способствовать развитию туристической отрасли сразу в трех областях — Московской, Рязанской и Владимирской областях.

Существенно улучшились технические характеристики шлюза. Если ранее до 2014 года длина камеры шлюза составляла 267 метров, а ширина — 16,2 метра, то после реконструкции длина камеры шлюза была увеличена на 9 метров и составила 276 метров, ширина нового шлюза увеличена до 18 метров, а общая длина плотины сегодня составляет более 281 метра.

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