X5 Retail Group открыла новый распределительный центр в Солнечногорске Московской области

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Новый распределительный центр «Северный», расположенный на территории складского парка «Ориентир Север-4» в городском округе Солнечногорск. Это один из самых крупных распределительных центров компании X5 Retail Group.

© holodcatalog.ru

В РЦ «Северный» создано порядка 1000 новых рабочих мест, более 800 человек уже трудоустроены, большинство — жители Московской области. Новый центр специализируется на хранении и отгрузке товаров. Оборот продукции составляет более 15,5 тысяч наименований. Основные категории: фреш — это мясной, молочный и рыбный гастроном, ультрафреш — охлажденные мясо, птица и рыба, а также замороженная продукция. Ежедневно в центре формируется от 210 до 260 рейсов, которые доставляют товары в магазины сетей «Перекресток» и «Карусель» по всей стране, в том числе в 153 магазина в Московской области. Запуск РЦ «Северный» позволит снизить нагрузку на розничную сеть.

«Этот центр абсолютно технологичный. Уникально то, что он имеет 6 зон для хранения рыбы, мяса, икры — все со специальными технологичными режимами, которые позволяют обеспечивать наших покупателей свежими товарами, — сказал Шехтерман. — На сегодняшний день у нас работает 41 распределительный центр по всей стране, из них 7 находятся в Подмосковье. Производители Московской области и Москвы через нашу цепочку могут поставлять товары по всей стране. Естественно, это обеспечивает более широкий ассортимент».

На территории Московской области в компании X5 Retail Group работают 39 тысяч сотрудников, из них 3 700 человек трудятся в распределительных центрах.

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