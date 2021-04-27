«Северсталь» завершила строительство инновационной дуговой сталеплавильной печи

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ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, приступило к этапу горячих опробований новой дуговой сталеплавильной печи № 1 (ДСП-1) на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь»).

Поставщиком базового инжиниринга, а также основного технологического оборудования выступила компания Danieli (Италия). Уникальный для российской металлургии агрегат производительностью 1,3 млн тонн в год сочетает в себе возможности дуговой электропечи и конвертера малого объема.

ДСП-1 способна работать как без жидкого чугуна, так и с его повышенным расходом (85% - чугун, 15% - лом). Процесс выплавки стали в основном режиме работы печи обеспечивают мощные инжектора для подачи кислорода и сверхзвуковая фурма.

«Строительство ДСП-1 — продолжение глобального перевооружения основной технологической цепочки ЧерМК. Инвестиционная программа „Северстали“ напрямую соотносится с нашими целями по рентабельности и устойчивости, а также отвечает тенденции использования зеленых технологий в металлургии. Особенности конструкции нового агрегата позволяют значительно сократить расход электроэнергии и графитированных электродов при высоком расходе чугуна. За счет этого мы рассчитываем снизить себестоимость производства, минимизировать зависимость компании от волатильного рынка и повысить нашу энергоэффективность», — комментирует генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

Новое оборудование в сталеплавильном производстве позволит перерабатывать дополнительные объемы жидкого чугуна с доменной печи № 3, задувка которой состоялась в декабре 2020 года. Одним из следующих шагов по развитию сталеплавильных мощностей рассматривается реконструкция слябовой УНРС электростали.

Комплекс ДСП-1 включает в себя современную систему очистки отходящих газов оснащенную водоохлаждаемым газоходом, игольчатым охладителем и рукавным фильтром. Новая система очистки отходящих газов призвана обеспечить выполнение современных экологических нормативов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух (не более 10 мг/м3) и соблюдение предельно-допустимых концентраций вредных веществ на рабочих местах.

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Компания реализует масштабную инвестиционную программу, за последние 6 лет в обновление производственных мощностей вложено более 72 миллиардов рублей. Благодаря этому компания наращивает объем производства, отгрузку готовой продукции и растет объем налогов, поступающий в бюджет региона. Правительство Вологодской области в рамках подписанного соглашения предоставила инвестиционные налоговые льготы в соответствии с законодательством больше 7 миллиардов рублей, что позволило компании стать более конкурентной на внутренних и внешних рынках

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