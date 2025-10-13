вчера
оцените публикацию
В МЦ «ССМ-Тяжмаш» ЧерМК установили токарные станки с числовым программным управлением
В ремонтно-механическом цехе № 1 машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» заработали новые токарные станки с ЧПУ. Современное оборудование позволяет изготавливать сложные детали и узлы, которые обеспечивают бесперебойную работу технологических агрегатов металлургического комбината.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Этот старинный город расположен почти на одинаковом расстоянии от ... в стране. Именно на базе ЧерМК образовалась компания Северсталь.
- Ох, сколько раз мне уже приходилось слышать, что всё что в промышленно...нешние владельцы не имеют, так как сами не создали ничего нового.
- Корпорация «Московский институт теплотехники» (входит в Го...м инвестором о проведении модернизации системы в 2024-2027 годах.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0