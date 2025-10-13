MAX
В МЦ «ССМ-Тяжмаш» ЧерМК установили токарные станки с числовым программным управлением

В ремонтно-механическом цехе № 1 машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» заработали новые токарные станки с ЧПУ. Современное оборудование позволяет изготавливать сложные детали и узлы, которые обеспечивают бесперебойную работу технологических агрегатов металлургического комбината.

