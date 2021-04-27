НПЦ «Элвис» разработал три новых микросхемы

© static.tildacdn.com

АО НПЦ «Элвис» — ведущий российский центр проектирования микросхем в России, представил 3 новые микросхемы, которые представляют собой системы на кристалле (СнК) разного класса.

Процессор 1892ВМ248 RoboDeus — 50-ядерная гетерогенная СнК для встраиваемых систем и робототехники, высших роботов, серверов с элементами искусственного интеллекта, СХД и ЦОД. Процессор 1892ВА018 «Скиф» предназначена для построения мобильных и встраиваемых интеллектуальных систем для телекоммуникационных, навигационных, мультимедийных приложений, мультисенсорной обработки сигналов, робототехнических систем и других приложений. Малопотребляющий микроконтроллер ELIoT предназначена для применения в условиях ограниченного энергопотребления и обеспечения доверенности в сетях интернета вещей.

Процессор 1892ВМ248 RoboDeus

Микросхема 1892ВМ248 RoboDeus представляет собой СнК многоядерного микропроцессора для нового поколения оборудования с поддержкой видеоаналитики. Микросхема может использоваться в когнитивных серверах, в задачах обучения нейронных сетей, автономных робототехнических комплексах и мультимедийных приложениях.

Высокопроизводительная микропроцессорная СнК 1892ВМ248 RoboDeus изготавливается по технологии КМОП 16 нм и включает 8-ядерный когерентный кластер CPU MIPS64, кластер на базе 16 DSP-ядер ELcore-50, 4 графических ядра PowerVR Series8XT, кодеки HEVC/H.264, навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO и встроенные порты ввода/вывода.

© multicore.ru

Публикация о процессоре: RoboDeus — 50-ядерная гетерогенная СнК для встраиваемых систем и робототехники

Процессор 1892ВА018 «Скиф»

Процессор 1892ВА018 «Скиф» представляет собой систему на кристалле (СнК) с оптимизированной архитектурой для мультимедийных, навигационных и коммуникационных приложений: устройств связи, планшетов, умных камер, одноплатных компьютеров, робототехники, систем искусственного интеллекта.

Процессор «Скиф» включает:

4-х ядерный CPU ARM Cortex-A53;

доверенный контур загрузки и управления на базе собственного контроллера «Мультикор»;

высокопроизводительный 2-х ядерный DSP кластер ELcore-50 с аппаратной поддержкой функций обработки сигналов, алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей, шифрования;

связные акселераторы (Витерби, Турбо, БПФ и др.);

программируемый блок SDR.

Дополнительно СнК 1892ВА018 «Скиф» содержит:

графический процессор GPU PowerVR;

блоки ввода/вывода и обработки изображений 4K & 60 fps (ISP с функцией HDR, кодек HEVC/H.264);

навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO.

© multicore.ru

Публикации о процессоре:

Малопотребляющий микроконтроллер ELIoT

Микросхема ELIoT представляет собой систему на кристалле сверхмалопотребляющего микроконтроллера для систем управления и навигации, например: промышленный интернет вещей, умные сенсоры, трекеры. Высокопроизводительная микропроцессорная СнК ELIoT изготовлена по технологии КМОП 40 нм и включает 2 ядра CPU ARM Cortex-M33, навигационное ядро ГЛОНАСС/GPS и встроенные порты ввода/вывода.

© multicore.ru

Публикация о микроконтроллере: «Элиот» — система на кристалле для Интернета вещей