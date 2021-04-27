НПЦ «Элвис» разработал три новых микросхемы
АО НПЦ «Элвис» — ведущий российский центр проектирования микросхем в России, представил 3 новые микросхемы, которые представляют собой системы на кристалле (СнК) разного класса.
Процессор 1892ВМ248 RoboDeus — 50-ядерная гетерогенная СнК для встраиваемых систем и робототехники, высших роботов, серверов с элементами искусственного интеллекта, СХД и ЦОД. Процессор 1892ВА018 «Скиф» предназначена для построения мобильных и встраиваемых интеллектуальных систем для телекоммуникационных, навигационных, мультимедийных приложений, мультисенсорной обработки сигналов, робототехнических систем и других приложений. Малопотребляющий микроконтроллер ELIoT предназначена для применения в условиях ограниченного энергопотребления и обеспечения доверенности в сетях интернета вещей.
Процессор 1892ВМ248 RoboDeus
Микросхема 1892ВМ248 RoboDeus представляет собой СнК многоядерного микропроцессора для нового поколения оборудования с поддержкой видеоаналитики. Микросхема может использоваться в когнитивных серверах, в задачах обучения нейронных сетей, автономных робототехнических комплексах и мультимедийных приложениях.
Высокопроизводительная микропроцессорная СнК 1892ВМ248 RoboDeus изготавливается по технологии КМОП 16 нм и включает 8-ядерный когерентный кластер CPU MIPS64, кластер на базе 16 DSP-ядер ELcore-50, 4 графических ядра PowerVR Series8XT, кодеки HEVC/H.264, навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO и встроенные порты ввода/вывода.
Публикация о процессоре: RoboDeus — 50-ядерная гетерогенная СнК для встраиваемых систем и робототехники
Процессор 1892ВА018 «Скиф»
Процессор 1892ВА018 «Скиф» представляет собой систему на кристалле (СнК) с оптимизированной архитектурой для мультимедийных, навигационных и коммуникационных приложений: устройств связи, планшетов, умных камер, одноплатных компьютеров, робототехники, систем искусственного интеллекта.
Процессор «Скиф» включает:
- 4-х ядерный CPU ARM Cortex-A53;
- доверенный контур загрузки и управления на базе собственного контроллера «Мультикор»;
- высокопроизводительный 2-х ядерный DSP кластер ELcore-50 с аппаратной поддержкой функций обработки сигналов, алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей, шифрования;
- связные акселераторы (Витерби, Турбо, БПФ и др.);
- программируемый блок SDR.
Дополнительно СнК 1892ВА018 «Скиф» содержит:
- графический процессор GPU PowerVR;
- блоки ввода/вывода и обработки изображений 4K & 60 fps (ISP с функцией HDR, кодек HEVC/H.264);
- навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO.
Публикации о процессоре:
- «Скиф» — система на кристалле для мобильных и встраиваемых систем связи, навигации и мультимедиа
- Интегрированные технологииинформационной безопасностив СнК «Скиф» для мобильныхи встраиваемых систем
Малопотребляющий микроконтроллер ELIoT
Микросхема ELIoT представляет собой систему на кристалле сверхмалопотребляющего микроконтроллера для систем управления и навигации, например: промышленный интернет вещей, умные сенсоры, трекеры. Высокопроизводительная микропроцессорная СнК ELIoT изготовлена по технологии КМОП 40 нм и включает 2 ядра CPU ARM Cortex-M33, навигационное ядро ГЛОНАСС/GPS и встроенные порты ввода/вывода.
Публикация о микроконтроллере: «Элиот» — система на кристалле для Интернета вещей
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