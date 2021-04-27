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Электроника и электротехника

НПЦ «Элвис» разработал три новых микросхемы

 © static.tildacdn.com

АО НПЦ «Элвис» — ведущий российский центр проектирования микросхем в России, представил 3 новые микросхемы, которые представляют собой системы на кристалле (СнК) разного класса.

Процессор 1892ВМ248 RoboDeus — 50-ядерная гетерогенная СнК для встраиваемых систем и робототехники, высших роботов, серверов с элементами искусственного интеллекта, СХД и ЦОД. Процессор 1892ВА018 «Скиф» предназначена для построения мобильных и встраиваемых интеллектуальных систем для телекоммуникационных, навигационных, мультимедийных приложений, мультисенсорной обработки сигналов, робототехнических систем и других приложений. Малопотребляющий микроконтроллер ELIoT предназначена для применения в условиях ограниченного энергопотребления и обеспечения доверенности в сетях интернета вещей.

Процессор 1892ВМ248 RoboDeus

Микросхема 1892ВМ248 RoboDeus представляет собой СнК многоядерного микропроцессора для нового поколения оборудования с поддержкой видеоаналитики. Микросхема может использоваться в когнитивных серверах, в задачах обучения нейронных сетей, автономных робототехнических комплексах и мультимедийных приложениях.

Высокопроизводительная микропроцессорная СнК 1892ВМ248 RoboDeus изготавливается по технологии КМОП 16 нм и включает 8-ядерный когерентный кластер CPU MIPS64, кластер на базе 16 DSP-ядер ELcore-50, 4 графических ядра PowerVR Series8XT, кодеки HEVC/H.264, навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO и встроенные порты ввода/вывода.

 © multicore.ru

Публикация о процессоре: RoboDeus — 50-ядерная гетерогенная СнК для встраиваемых систем и робототехники

Процессор 1892ВА018 «Скиф»

Процессор 1892ВА018 «Скиф» представляет собой систему на кристалле (СнК) с оптимизированной архитектурой для мультимедийных, навигационных и коммуникационных приложений: устройств связи, планшетов, умных камер, одноплатных компьютеров, робототехники, систем искусственного интеллекта.

Процессор «Скиф» включает:

  • 4-х ядерный CPU ARM Cortex-A53;
  • доверенный контур загрузки и управления на базе собственного контроллера «Мультикор»;
  • высокопроизводительный 2-х ядерный DSP кластер ELcore-50 с аппаратной поддержкой функций обработки сигналов, алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей, шифрования;
  • связные акселераторы (Витерби, Турбо, БПФ и др.);
  • программируемый блок SDR.

Дополнительно СнК 1892ВА018 «Скиф» содержит:

  • графический процессор GPU PowerVR;
  • блоки ввода/вывода и обработки изображений 4K & 60 fps (ISP с функцией HDR, кодек HEVC/H.264);
  • навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO.

 © multicore.ru

Публикации о процессоре:

  1. «Скиф» — система на кристалле для мобильных и встраиваемых систем связи, навигации и мультимедиа
  2. Интегрированные технологииинформационной безопасностив СнК «Скиф» для мобильныхи встраиваемых систем

Малопотребляющий микроконтроллер ELIoT

Микросхема ELIoT представляет собой систему на кристалле сверхмалопотребляющего микроконтроллера для систем управления и навигации, например: промышленный интернет вещей, умные сенсоры, трекеры. Высокопроизводительная микропроцессорная СнК ELIoT изготовлена по технологии КМОП 40 нм и включает 2 ядра CPU ARM Cortex-M33, навигационное ядро ГЛОНАСС/GPS и встроенные порты ввода/вывода.

 © multicore.ru

Публикация о микроконтроллере: «Элиот» — система на кристалле для Интернета вещей
Источник: https://multicore.ru/press-center/s...sh=bffafd52c8034748355ebfacfe85e315

Московская область, Элвис, микроэлектроника
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.04.2120:49:35

    А где в сообщении подтверждение слов, что «приступил к выпуску»?

    Представил 3 новые микросхемы — да, вижу.

    А производство?

    Отредактировано: Сергей Котенко~20:50 27.04.21
    #1231246
    • DKerr DKerr
      27.04.2120:54:36

      Судя по тому, что техпроцесс 16 нм, они могут приступить к выпуску только на Тайване. Ну или нас ждет сенсация о внезапном появлении в России производства по техпроцессу 16 нм (хотелось бы, но не верится)

      #1231247
  • Нет аватара Сергей К.
    27.04.2121:26:01

    Молодцы!

    #1231249
  • Нет аватара commandor
    27.04.2121:34:19

    это здорово и приятно читать такие новости. любопытно что скрывается за аппаратной поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей

    #1231252
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