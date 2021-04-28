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Армия и Флот

Новый учебно-тренировочный комплекс ВМФ России открылся в Пушкино

 © function.mil.ru

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра Военно-Морского флота (ВУНЦ ВМФ) (г. Пушкин) торжественно открыт современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича.

В ходе мероприятия также продемонстрирована практическая подготовка курсантов на новом комплексе.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для изучения и отработки практических навыков курсантов по эксплуатации главных энергетических установок кораблей ВМФ России различных проектов.

Благодаря современным компьютерным технологиям курсанты военно-морского училища смогут полноценно осваивать свои бедующие специальности, основы теории и эксплуатации корабельных энергетических установок, а также получат навыки в руководстве действиями подчиненных при выполнении той или иной команды на групповых тренировках и учениях, производить правильные доклады, вести техническую документацию и обслуживание материальной части.

 © function.mil.ru
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12358477@egNews

ВМФ, Учебно-тренировочный комплекс, ВУНЦ ВМФ
  • Нет аватара germanych
    28.04.2111:59:10

    В Пушкино или в Пушкине?   

    #1231296
    • Нет аватара burovik
      28.04.2113:15:56

      Конечно Пушкин     СПб, Кадетский бульвар 1

      #1231303
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