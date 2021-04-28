Новый учебно-тренировочный комплекс ВМФ России открылся в Пушкино
В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра Военно-Морского флота (ВУНЦ ВМФ) (г. Пушкин) торжественно открыт современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича.
В ходе мероприятия также продемонстрирована практическая подготовка курсантов на новом комплексе.
Учебно-тренировочный комплекс предназначен для изучения и отработки практических навыков курсантов по эксплуатации главных энергетических установок кораблей ВМФ России различных проектов.
Благодаря современным компьютерным технологиям курсанты военно-морского училища смогут полноценно осваивать свои бедующие специальности, основы теории и эксплуатации корабельных энергетических установок, а также получат навыки в руководстве действиями подчиненных при выполнении той или иной команды на групповых тренировках и учениях, производить правильные доклады, вести техническую документацию и обслуживание материальной части.
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