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Города и сёла России

Как живут в российской глубинке

Отойдя от темы Сделано в России — теперь снимаю российские сёла и деревни, чтобы люди могли наглядно видет, как они выглядят. Куча треша о российских деревнях на ютубе привело к мысли, что нужно делать противоположный контент. И пусть пока такое смотрят мало, но верю, что позитивные ролики про Россию однажды станут популярнее треша.

©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/SDECNn5DEps

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Россия, города и сёла России, благоустройство,
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