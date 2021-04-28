Как живут в российской глубинке
Отойдя от темы Сделано в России — теперь снимаю российские сёла и деревни, чтобы люди могли наглядно видет, как они выглядят. Куча треша о российских деревнях на ютубе привело к мысли, что нужно делать противоположный контент. И пусть пока такое смотрят мало, но верю, что позитивные ролики про Россию однажды станут популярнее треша.
©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/SDECNn5DEps
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