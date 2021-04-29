«Озон» открыл крупнейший логистический хаб в Сибири
Онлайн-платформа «Озон» открыла логистический центр в новосибирском «PNK Парк Толмачево». Он стал крупнейшим в Сибирском федеральном округе и значительно упростит выход местных продавцов на маркетплейс — рынок электронной торговли.
Общая площадь первой очереди центра составит 14 тысяч кв. м. с возможностью расширения до 64 тысяч кв.м. Уже сейчас здесь можно хранить более 4 млн товарных наименований и обрабатывать более 85 тысяч посылок в сутки.
Собственные инвестиции «Озон» в первую очередь фулфилмент-центра составили 600 млн рублей, а в дальнейшем компания планирует вложить в объект почти 3,5 млрд рублей в течение четырех лет — основная часть средств идет на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства. «Ozon считает своей миссией поддержку предпринимателей, которые стремятся развивать онлайн-продажи, — рассказал Сергей Беляков, управляющий директор Ozon. — В особенности поддержка необходима в регионах, где преобладает малый и средний бизнес — причём речь идёт о комплексной помощи, от обучения регистрации на маркетплейсах до создания сети пунктов выдачи, где можно получить товары региональных предпринимателей».
Логистические хабы в этой цепочке поддержки играют ключевую роль — продавцам больше не надо тратить деньги на межрегиональные перевозки до центральных складов, время поставки и появления товара на площадке сокращается в разы, а значит, продажи в интернете становятся все более простыми и выгодными, добавил Сергей Беляков.
Отметим, что с открытием логистического хаба в Новосибирской области Ozon создаст порядка 1 тыс. рабочих мест. Кроме того, дополнительно маркетплейс привлечет к сотрудничеству новых курьеров и партнеров сети пунктов выдачи заказов. Стоит ожидать, что появление большого логистического объекта будет стимулировать развитие онлайн-торговли в регионе, которая по итогам 2020 года составила всего 8,1% от общего рынка ритейла. Также открытие подобного центра позволит местным предпринимателям быстрее поставлять товары и экономить на логистике.
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