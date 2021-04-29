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Транспорт и логистика

«Озон» открыл крупнейший логистический хаб в Сибири

 © ksonline.ru

Онлайн-платформа «Озон» открыла логистический центр в новосибирском «PNK Парк Толмачево». Он стал крупнейшим в Сибирском федеральном округе и значительно упростит выход местных продавцов на маркетплейс — рынок электронной торговли.

Общая площадь первой очереди центра составит 14 тысяч кв. м. с возможностью расширения до 64 тысяч кв.м. Уже сейчас здесь можно хранить более 4 млн товарных наименований и обрабатывать более 85 тысяч посылок в сутки.

Собственные инвестиции «Озон» в первую очередь фулфилмент-центра составили 600 млн рублей, а в дальнейшем компания планирует вложить в объект почти 3,5 млрд рублей в течение четырех лет — основная часть средств идет на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства. «Ozon считает своей миссией поддержку предпринимателей, которые стремятся развивать онлайн-продажи, — рассказал Сергей Беляков, управляющий директор Ozon. — В особенности поддержка необходима в регионах, где преобладает малый и средний бизнес — причём речь идёт о комплексной помощи, от обучения регистрации на маркетплейсах до создания сети пунктов выдачи, где можно получить товары региональных предпринимателей».

Логистические хабы в этой цепочке поддержки играют ключевую роль — продавцам больше не надо тратить деньги на межрегиональные перевозки до центральных складов, время поставки и появления товара на площадке сокращается в разы, а значит, продажи в интернете становятся все более простыми и выгодными, добавил Сергей Беляков.

 © vn.ru

Отметим, что с открытием логистического хаба в Новосибирской области Ozon создаст порядка 1 тыс. рабочих мест. Кроме того, дополнительно маркетплейс привлечет к сотрудничеству новых курьеров и партнеров сети пунктов выдачи заказов. Стоит ожидать, что появление большого логистического объекта будет стимулировать развитие онлайн-торговли в регионе, которая по итогам 2020 года составила всего 8,1% от общего рынка ритейла. Также открытие подобного центра позволит местным предпринимателям быстрее поставлять товары и экономить на логистике.

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Источник: https://vn.ru/news-ozon-otkryl-krup...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новосибирская область, Озон, логистический центр
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.04.2111:47:10

    «Озон» — отличная площадка для продвижения импортных товаров по России.

    #1231368
    • alex4spb alex4spb
      29.04.2111:50:54

      "Озон" — отличная площадка для продвижения импортных товаров по России.
      почему именно импортных?

      #1231369
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        29.04.2111:53:00

        У меня сколько дети не покупают в Озоне — всё почему-то импортное.

        Наверное есть и российское.

        #1231370
        • alex4spb alex4spb
          29.04.2112:18:07

          я помню как они начинали с книжек.

          потом CD, DVD — их тогда ещё покупали    

          после кризиса 2013 начали торговать вообще всем, вплоть до макарон и самогонных аппаратов (не шучу).

          сейчас это уже не «магазин», а «торговая площадка», типа АлиБабы.

          т.е. они предоставляют marketplace мелким торговцам, типа ООО «Рога и Копыта», или и.п.Забубенник, которые как во времена НЭПа поставляют трудящимся всякий разный ширпотореб типа универсальных подтяжек и пробочных подмышечников.

          но в тоже время, там же можно заказать и всякие Apple, Sony и т. д.

          #1231372
          • Soviet Assault Soviet Assault
            29.04.2116:24:12

            Немного предвзятое у вас мнение.

            Это просто инструмент для охвата большей аудитории. Уже год там выставляемся — существенный плюс к обороту/прибыли.

            #1231385
        • Sergio Buk Sergio Buk
          29.04.2114:58:02

          Наверное есть и российское.

          Есть. Не раз брал. Просто в Китае реэкспорт раньше был запрещен (сейчас не знаю), потому товары из Китая на Али были все китайского производства, а в России такого ограничения нет. Потому любые магазины с любым товаром с Озоном работают. Удобно и им и покупателям, плюс бесплатная доставка в пункт выдачи, а с определенной суммы и до двери.

          Кстати, на Али теперь и российских продавцов с российскими товарами можно встретить.

          #1231380
  • Soviet Assault Soviet Assault
    29.04.2116:22:57

    Удобный маркетплейс, выставляем там свой ассортимент.

    #1231384
    • alex4spb alex4spb
      29.04.2116:48:37

      Удобный маркетплейс, выставляем там свой ассортимент.
      вам дырокол в аренду не нужен?

      #1231386
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