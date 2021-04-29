В Московском районе Петербурга открылись два новых детских сада
Один детский сад открылся в новом микрорайоне рядом с метро «Звездная» на Дунайском проспекте, 14 и рассчитан на 140 мест. В нем расположен бассейн, спортзал и кабинеты для дополнительного образования.
Второй сад разместился на первом этаже жилого комплекса на Пулковской улице. Дошкольное учреждение рассчитано на четыре детские группы, две из них — для детей с задержкой психического развития и звуковой артикуляции.
Оба детских сада построены за счет средств городского бюджета. Группы в них уже сформированы, но места все еще есть.
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