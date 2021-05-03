«ВестМедГрупп» наладила выпуск баллонных кислородных и пропановых редукторов

ОЭЗ «Дубна» Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области © clck.ru

Компания «ВестМедГрупп», продолжает работу над расширением линейки продукции собственного производства и разработала баллонные регуляторы давления Caduceus для кислорода и пропана.

ООО «ВестМедГрупп» в рамках реализации проекта в ОЭЗ «Дубна» уже создало более 80 рабочих мест, работой на предприятии планируется обеспечить еще 120 жителей региона. Общий объем инвестиций в проект составит более 800 миллионов рублей.

Отмечено, что площадкой для запуска производства балонных редукторов одного из крупнейших российских разработчиков и производителей медицинского оборудования стала Московская область, говорит о том, что в московском регионе созданы благоприятные условия для таких проектов. Производственные площадки подмосковной ОЭЗ «Дубна» обладают готовой инфраструктурой, что позволяет компаниям комфортной организовать свою работу, а льготный режим налогообложения, действующий в ОЭЗ, обеспечивает высокую эффективность вложений.

Баллонные газовые редукторы служат для понижения давления газа или газовой смеси до рабочего значения и для автоматического поддержания этого давления на постоянном уровне. Кислородные редукторы широко применяются в медицине для регулирования давления кислорода, поступающего из баллонов в газораспределительную сеть учреждения здравоохранения или напрямую к потребителю, в случаях принятия экстренных мер по спасению жизни пациента.

Также данное оборудование используется в ряде лабораторий при проведении различного рода исследований. Кислородные регуляторы давления незаменимы и в других отраслях, в частности, при проведении газосварочных работ и резке металлов. Пропановые баллонные регуляторы используются в пищевой, химической и металлургической промышленностях, а также при обогреве, газосварочных работах, резке и прочих. Помимо этого, пропан находит свое применение и в быту.

На подмосковном предприятии компании в ОЭЗ «Дубна» за две недели уже произведено более 150 устройств и запросы на поставку газовых редукторов Caduceus продолжают поступать от учреждений здравоохранения страны и компаний промышленного сектора.