стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 03 июня 2025, 13:43 3642 Новые заводы и цеха

В Подмосковье запустили новую площадку по производству лодочных моторов

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © mii.mosreg.ru

Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», запустил новый цех.

«Запуск нового цеха стал первым этапом НПП „ПАТРИОТ“ в строительстве производственного комплекса общей площадью 4 тыс. кв.м. Всего же предполагается строительство трёх очередей.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 360 млн рублей. В ближайшее время для жителей Дубны и ближайших муниципалитетов будет создано 45 рабочих мест», — рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания будет осуществлять производство подвесных лодочных моторов мощностью 80-150 л.с., которые будут производиться полностью из отечественных комплектующих и соответствовать всем требованиям ГОСТ. Продукция будет предназначена для применения в прогулочных, спортивных и рыбацких моторных лодках и катерах популярного в мире размера 20-30 футов (6-9 метров).

«С 90-х годов в России полностью прекратился выпуск подвесных лодочных моторов, поэтому для российских производителей эта ниша была абсолютно свободна. Мы решили создать предприятие, которое выпускало бы лодочные моторы исключительно на отечественной компонентой базе — от сырья до силовых агрегатов. Главное преимущество наших моторов перед импортными аналогами — это возможность обслуживать и ремонтировать моторы в любой точке России», — отметил генеральный директор НПП «ПАТРИОТ» Антон Москвитин.

 © mii.mosreg.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: mii.mosreg.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


машиностроение, Московская область, импортозамещение
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    03.06.2522:19:13

    Новость заслуживает большего количества восторженных комментариев.

    #1302027
  • Tevton Tevton
    04.06.2507:57:29

    Из интересного отмечу, что эти моторы создаются при содействии специалистов АВТОВАЗ. И заявленная мощность немаленькая: 80-100 л.с., 100-125 л.с.,150-170 л.с.

    Выпуск моторов на базе серийных двигателей ВАЗа неплохое решение.

    Поэтому, да, новость интеесная.

    Правда моторов ниже 80 л.с. у них не увидел.

    #1302031
    • Нет аватара Пехота
      04.06.2522:27:42

      Всё это уже было, и моторы на базе двигателей ВАЗа уже делали (до 150 л. с.), потом всё заглохло…

      #1302063
  • Нет аватара DimaY
    04.06.2508:57:10

    В СССР выпускали моторы Ветерок-8 (8 л.с) Ветерок 12 (12 л.с.) Нептун модели 18, 20, 23, 25 л.с. Вихрь 20, 25, 30 л.с. А тут сразу 80 в минимуме. Моторная лодка Прогресс, которая была раньше популярна, длинной 4,65 метра имела ограничения по мотору в 30 л.с., хотя иногда цепляли пару на 25, то есть в сумме 50.

    #1302033
  • Нет аватара garpini
    04.06.2520:42:27

    Чему тут удивляться, думаю моторы двойного назначения, нужны так же для катеров дронов, такими Украина на черном море наших атакует

    #1302058
    • Нет аватара Siver63
      05.06.2509:14:49

      Вот это скорее всего основная причина скачка мощности.

      #1302075
  • Нет аватара Пехота
    04.06.2522:29:52

    Уже было! Моторы ИМПУЛЬС начала делать какая-то фирма, и тоже на основе ВАЗовских двигателей. Но что-то у них не заладилось.

    #1302064
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,