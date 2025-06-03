В Подмосковье запустили новую площадку по производству лодочных моторов

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Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», запустил новый цех.

«Запуск нового цеха стал первым этапом НПП „ПАТРИОТ“ в строительстве производственного комплекса общей площадью 4 тыс. кв.м. Всего же предполагается строительство трёх очередей.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 360 млн рублей. В ближайшее время для жителей Дубны и ближайших муниципалитетов будет создано 45 рабочих мест», — рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания будет осуществлять производство подвесных лодочных моторов мощностью 80-150 л.с., которые будут производиться полностью из отечественных комплектующих и соответствовать всем требованиям ГОСТ. Продукция будет предназначена для применения в прогулочных, спортивных и рыбацких моторных лодках и катерах популярного в мире размера 20-30 футов (6-9 метров).

«С 90-х годов в России полностью прекратился выпуск подвесных лодочных моторов, поэтому для российских производителей эта ниша была абсолютно свободна. Мы решили создать предприятие, которое выпускало бы лодочные моторы исключительно на отечественной компонентой базе — от сырья до силовых агрегатов. Главное преимущество наших моторов перед импортными аналогами — это возможность обслуживать и ремонтировать моторы в любой точке России», — отметил генеральный директор НПП «ПАТРИОТ» Антон Москвитин.

© mii.mosreg.ru

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