Между Владикавказом и Туапсе впервые начала курсировать «Ласточка»

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Владикавказ и Туапсе связала первая «Ласточка» № 831/832, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказкой железной дороги.

Запуск нового маршрута позволит и населению Северной Осетии за более короткое время добираться до курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

До 31 июля пассажиры «Ласточки» могут приобрести билеты в вагон первого класса со скидкой 35%.

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В свою очередь начальник СКЖД Сергей Задорин сказал, что «Ласточка» пришла во Владикавказ и связала сразу пять регионов юга страны. И судя по количеству билетов, проданных на первый рейс, дневной поезд нужен, его ждали пассажиры.

— «Ласточка» Владикавказ — Туапсе стала семнадцатым маршрутом дневных поездов на Северо-Кавказской магистрали, — сообщил Задорин. — Она связала Краснодарский край, Республику Адыгея, Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республики и Республику Северная Осетия — Алания. И это самый протяженный маршрут дневных поездов на СКЖД.

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Поезда будут ходить через день.По нечетным числам «Ласточки» отправятся из Владикавказа в 5.50 и прибудут в Туапсе в 15.56. Из Туапсе можно будет уехать по четным числам в 11.42 и прибыть во Владикавказ в 21.45.

Время в пути занимает чуть более десяти часов. Поезда останавливаются на станциях Беслан, Муртазово, Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир, Курганная, Гиагинская, Белореченская и Хадыженская.

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https://region15.ru/pervaya-lastochka-otpravilas-iz-vladikavkaza-v-tuapse/