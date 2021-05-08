В Калужской области дан старт строительству завода по производству блок-контейнеров

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30 апреля в Индустриальном парке «Ворсино» состоялась торжественная церемония, посвященной началу строительства завода по производству блок-контейнеров компании ООО «ЭЛА Контейнер РУ».

Предприятие площадью более 4 000 кв. м появится на территории индустриального парка в марте 2022 года. К этому моменту построят крупный производственно-складской комплекс. На заводе будут производить современные контейнеры, на 100% сделанные в России. Планируемый общий объем инвестиций в проект должен превысить 10 млн евро. Ежегодно ООО «ЭЛА Контейнер РУ» будет поставлять на рынок несколько тысяч блок-контейнеров.