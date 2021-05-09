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Ход строительства в Самарской области моста через Волгу. Май 2021 г.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v3XFxKAfwyw

Самарская область
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