На Ижевском радиозаводе начат выпуск устройства автораспознавания объектов для ж/д техники
Устройство автоматизированного распознавания объектов интегрировано в уже действующую систему контроля и регистрации параметров движения (СКРПД), также разработанную ИРЗ, которая успешно эксплуатируется на специальном самоходном подвижном составе. Модернизированная СКРПД позволит повысить безопасность движения на транспорте с затрудненным обзором.
Система успешно прошла приёмочные испытания на Калужском заводе «Ремпутьмаш». На сегодняшний день изготовлено и отгружено пять комплектов модернизированной системы СКРПД.
Система распознавания объектов состоит из двух видеокамер, охватывающих слепую зону машиниста, с дальностью распознавания объектов 100 метров. В системе предусмотрен звукоизлучатель и ЖК дисплей, благодаря которым машинист может быть оповещен о нахождении препятствий на пути двумя способами: звуковым сигналом и визуально. Микрофонный модуль, установленный в кабине позволяет записывать переговоры между машинистом и помощником во время работы.
Основные факторы, влияющие на травмирование людей специальным самоходным подвижным составом, — ограниченная видимость машиниста при движении транспорта задним ходом или движении ночью. Разработка ИРЗ поможет предотвратить наезд подвижного состава на людей или предметы, находящиеся на железнодорожных путях.
Самой сложной работой в данном проекте стало создание программного обеспечения для распознавания и классификации объектов в режиме реального времени с помощью нейронной сети. Для системы выбрана нейросеть, которая продемонстрировала высокий процент распознавания и быстродействия. Её точность на тестовом наборе составила 85%, скорость обработки — около 20 кадров в секунду. Специалисты ИРЗ провели дополнительное «обучение» системы — был создан набор данных, приближённый к решаемой задаче: произведена ручная разметка объектов, которые нужно распознавать, в частности людей и автомобили. В результате точность распознавания была увеличена до 98%.
Для оценки расстояния до препятствий была разработана математическая модель. На испытаниях при установке системы на локомотив провели калибровку модели под конкретное расположение видеокамеры.
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10.05.2110:46:23