Репортаж о самарском производителе сельхозтехники компании «Пегас-Агро»

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Новый выпуск про производителя сельхозтехники в Самаре «Пегас-Агро». В этом выпуске: Производство сельхозтехники со всеми этапами технологического процесса. Как применяется 3д принтер для подготовки производства. Опыт и эксплуатация японских станков, а еще, тест драйв самоходной машины на испытательном полигоне.