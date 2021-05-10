Репортаж о самарском производителе сельхозтехники компании «Пегас-Агро»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bl5DavNAG3c
Новый выпуск про производителя сельхозтехники в Самаре «Пегас-Агро». В этом выпуске: Производство сельхозтехники со всеми этапами технологического процесса. Как применяется 3д принтер для подготовки производства. Опыт и эксплуатация японских станков, а еще, тест драйв самоходной машины на испытательном полигоне.
Источник: https://youtu.be/bl5DavNAG3c
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