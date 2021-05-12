Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Саратовской области

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Новое общественное пространство и музей гордости отечественной космонавтики под открытым небом открылся в 60-ю годовщину полета человека в космос

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Завершилось благоустройство Парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Мемориально-образовательный комплекс под открытым небом начал работать в год 60-летия полета первого космонавта планеты.

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В 2020-2021 гг. был закончен первый этап создания Парка. Площадь мемориально-образовательного комплекса составляет 20 га.

Благоустроено место приземления первого космонавта и спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1», отреставрированы стела и памятник Юрию Гагарину, барельефы космонавтов. К Парку были построены дороги (автомобильная и велосипедная), высажены кустарники и деревья.

© saratov.gov.ru

На месте приземления появились и новые объекты: маршрут и поле «108 минут», кедровник, мемориальная стена, возведено здание инфоцентра.

© saratov.gov.ru

Маршрут «108 минут» представляет собой кольцевую прогулочную аллею, на которой размещены гранитные плиты с фразами из переговоров Юрия Гагарина с Землей. Она названа так в честь промежутка времени, который первый космонавт провел на орбите. Новый кедровник высажен в память о позывном Юрия Гагарина — «Кедр». А на мемориальной стене славы размещена история освоения космоса и информация о планетах Солнечной системы. Рядом с инфоцентром — автобус ЛАЗ, аналогичный тому, на котором первых космонавтов подвозили к ракете.

© saratov.gov.ru

В 5 км от мемориала благоустроено место приземления спускаемой капсулы. Там установлена сама капсула, сделана смотровая площадка, к ней проложена гравийная дорожка для пешеходов и велосипедистов.

От Энгельса до Парка покорителей космоса была построена велодорожка протяжённостью 13 км. Вдоль всей дорожки установлено освещение, организованы кафе, пункты проката велосипедов, места для отдыха.

© saratov.gov.ru

Также в рамках первого этапа началось благоустройство близлежащих населенных пунктов (с. Смеловка и с. Подгорное) — построены новые дороги с асфальтовым покрытием, установлена дополнительная система освещения, вышка сотовой связи. Кроме того, в планах строительство причала, углубление дна р. Волги для возможной остановки теплоходов. Уже принято решение внести фарватер до с. Смеловка в государственный реестр водных путей.

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

Информация от архитекторов:

Еще каких-то два года назад место легендарного приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата 12 апреля 1961 года, расположенное в поле на берегу Волги напротив Саратова, привлекало лишь случайных посетителей, увлеченных космосом школьников и студентов, а также небольшие туристические группы.

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Сейчас это один из самых современных парков-музеев в России, созданный по высшим мировым стандартам. На территории Парка покорителей космоса есть wi-fi, комфортное пространство для прогулок, автомобильные и велопарковки, а также точки притяжения, которые рассказывают об истории космонавтики. До парка можно доехать на велосипеде по велодорожке из села Квасникова на берегу Волги. Внутри парка тоже можно передвигаться на велосипеде по специальному маршруту.

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Главный арт-объект парка — отреставрированная капсула, на которой Юрий Гагарин приземлился на колхозном поле к удивлению и испугу местных жителей, а также полная копия автобуса «ЛАЗ-695», на котором его везли к взлетной площадке Байконура.

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Известную местным жителям Стелу и памятник Юрию Гагарину отреставрировали. Кроме того, в Парке появилась пешеходная дорожка «108 минут», на гранитных плитах которой можно прочесть цитаты из сеансов связи Гагарина с Землей, расположенных в хронологическом порядке.

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Также с нуля была построена Площадь космонавтов, павильон Инфоцентра и образовательный объект «Стена славы» с именами ученых — от Циолковского до Королева — и описанием их вклада в развитие космонавтики; высажен кедровник из 90 деревьев (в память о том, что позывной у Гагарина был «Кедр-1»); создана Аллея флагов, построена смотровая площадка и проложен пешеходный путь к новой активной зоне — месту приземления спускаемого аппарата: здесь установлена парковая мебель из специально разработанной линейки и арт-объект скамья «Орбита».

https://prorus.ru/projects/park-pokoritelej-kosmosa-im-yuriya-gagarina-v-ehngelse/