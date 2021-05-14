Современное предприятие по переработке биоотходов открыто в Воронежской области

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Цех термической переработки (ЦТП) ГК «Агроэко» — самое современное в России предприятие по переработке биоотходов. Оно будет обслуживать строящийся мясокомбинат в Павловском районе мощностью порядка 3,8 млн голов в год, который планируют запустить этой осенью.

Благодаря этому цеху производство станет полностью безотходным. Новый цех будет перерабатывать до 600 тонн сырья в месяц.

При полной загрузке мощностей всех трех линий ЦТП может производить ежемесячно порядка 1300 тонн мясокостной муки, более 700 тонн кормового жира и свыше 140 тонн кровяной муки.

Линии по производству мясокостной муки и кормового жира уже работают, а переработку крови планируют запустить осенью, вместе с пуском крупнейшего в России мясоперерабатывающего комплекса за 12 млрд рублей.

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По словам председателя Совета директоров ООО «ГК «Агроэко» Владимира Маслова, мясокостная мука пользуется большим спросом. Как пищевую добавку её покупают птицеводческие хозяйства и предприятия — содержание протеина в продукте достигает 70%.

В будущем компания планирует отправлять продукцию на экспорт в другие страны.

На предприятии установлено специальное оборудование — оксидайзер, который позволяет исключить выбросы органических веществ в атмосферу. Тепло, образующееся при сжигании отработанного воздуха, в свою очередь, используется для технологических нужд предприятия.

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Термическая переработка сырья на уникальном оборудовании при температуре до +180 C и давлении до 12 атмосфер позволяет производить продукцию, не содержащую остаточное РНК и ДНК болезнетворных микроорганизмов. Разделены все производственные линии, потоки движения сырья, и готовой продукции. Весь процесс производства осуществляется в закрытом контуре, исключающем попадание посторонних загрязнений.

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