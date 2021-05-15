Добавить статью
Лого Сделано у нас
Города и сёла России

Обустройство центральных улиц города Черняховск Калининградской области

 © kgd.ru

В Черняховске завершают масштабные работы по капитальному ремонту домов и благоустройству центральной части города. В историческом квартале появились современные скверы, тротуары и велодорожки. Также там обновили фасады и крыши старинных зданий.

 © kgd.ru

Основные работы сосредоточены на нескольких улицах — Калинина, Госпитальной, Ленина, Пионерской, Садовой и Театральной. Жилые дома приводят в порядок по программе Фонда капитального ремонта, а благоустройство выполняют на средства федерального гранта — Черняховск стал победителем конкурса Минстроя по созданию комфортной городской среды.

Если идти от главной площади по улице Театральной, то можно оказаться в окружении рядов полностью отремонтированных старинных зданий. Часть жилых домов приводили в порядок ещё в 2018-2019 годах, а сейчас к ним прибавилось ещё четыре выявленных объекта культурного наследия. На одном из них, правда, работы не завершили — он до сих пор стоит в лесах.

 © kgd.ru

Подрядчики покрыли крыши красной керамической черепицей, оштукатурили и выкрасили фасады, восстановили лепнину и украсили балконы коваными ограждениями, поменяли окна и двери. Похожий открыточный вид можно наблюдать и на соседней улице Садовой — там также обновляют довоенные здания.

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

Больше всего изменился исторический квартал в районе мэрии Черняховска. Помимо капитального ремонта домов, здесь провели комплексное благоустройство. С фасадов снимают броские вывески и рекламу — не везде и не всю, но работа в этом направлении видна. Покрытие улиц полностью заменили. Для этого использовали разные материалы: проезжую часть замостили брусчаткой, велодорожки выполнили из широкой гладкой плитки тёмного цвета, а для тротуаров выбрали шероховатую и светлых тонов. Также на дорогах обустроили ливнёвку с использованием довоенных колодцев и установили новые люки с гербом города.

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

Улицы связали между собой благоустроенными маршрутами. На спусках появились уникальные для региона лестницы-пандусы, а часть стандартных дорожных знаков заменили на уменьшенные.

Кроме того, в центре Черняховска сделали несколько новых мест для отдыха. На улице Калинина благоустроили сквер, где располагается мемориальный камень в честь визита Петра I. Вокруг него установили скамейки и новое освещение. В районе здания городского суда появились навесы: сейчас там проходит выставка-голосование за лучшую фотографию города. Рядом — деревянные беседки-кубы с информацией об Иммануиле Канте.

В целом центральная часть Черняховска, и без того богатого на необычную архитектуру, заметно преобразилась.

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © ruwest.ru

 © inster39.ru

 © inster39.ru

 © rugrad.eu

 © s12.stc.all.kpcdn.net

 © s9.stc.all.kpcdn.net

 © s16.stc.all.kpcdn.net

 © rugrad.eu

https://zen.yandex.ru/media/samostoyatelnie_trip/karantinnye-puteshestviia-cherniahovsk-5efa49e26705f8148893b96d
Источник: https://kgd.ru/news/society/item/92...yahovska-posle-masshtabnogo-remonta

Калининградская область, благоустройство городов
  • Нет аватара Сергей К.
    15.05.2116:04:12

    Молодцы! Черняховск обладает неплохим туристическим потенциалом. Я это еще в 90-х годах видел, находясь там.

    #1232269
  • Нет аватара Edgar Fomin
    15.05.2117:02:24

    Круто!

    Вот бы во всех городах России, советские дома превратить в это:

    [ссылки отключены] © [ссылки отключены]

    [ссылки отключены] © [ссылки отключены]

    #1232278
    • Нет аватара Edgar Fomin
      15.05.2117:03:09

      Посмотрите в google: Капремонт хрушевок по-калининградски

      #1232279
  • Нет аватара Инженер2015
    15.05.2122:40:05

    не стоит упоминать немецкое название города даже в скобках,

    это российский город и его предыдущие названия для историков и музеев

    #1232309
  • Нет аватара старпом
    15.05.2123:12:05

    Супер!    

    Огромное количество городов в России нуждаются в таком дизайне, но регионам таким как Псковская обл. своих средств даже на самые крупные и перспективные города не хватит. Нужна такая госпрограмма чтобы маленькие, но старинные населенные пункты тоже не ждали своей очереди еще 20 лет. Может выход в удешевлении технологий таких работ, в укрупнении заказов на унифицированные детали и материалы? В смысле заказывать все необходимое не на один город, а сразу на десятки.

    Отредактировано: старпом~23:26 15.05.21
    #1232311
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,