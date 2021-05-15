Обустройство центральных улиц города Черняховск Калининградской области

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В Черняховске завершают масштабные работы по капитальному ремонту домов и благоустройству центральной части города. В историческом квартале появились современные скверы, тротуары и велодорожки. Также там обновили фасады и крыши старинных зданий.

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Основные работы сосредоточены на нескольких улицах — Калинина, Госпитальной, Ленина, Пионерской, Садовой и Театральной. Жилые дома приводят в порядок по программе Фонда капитального ремонта, а благоустройство выполняют на средства федерального гранта — Черняховск стал победителем конкурса Минстроя по созданию комфортной городской среды.

Если идти от главной площади по улице Театральной, то можно оказаться в окружении рядов полностью отремонтированных старинных зданий. Часть жилых домов приводили в порядок ещё в 2018-2019 годах, а сейчас к ним прибавилось ещё четыре выявленных объекта культурного наследия. На одном из них, правда, работы не завершили — он до сих пор стоит в лесах.

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Подрядчики покрыли крыши красной керамической черепицей, оштукатурили и выкрасили фасады, восстановили лепнину и украсили балконы коваными ограждениями, поменяли окна и двери. Похожий открыточный вид можно наблюдать и на соседней улице Садовой — там также обновляют довоенные здания.

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

Больше всего изменился исторический квартал в районе мэрии Черняховска. Помимо капитального ремонта домов, здесь провели комплексное благоустройство. С фасадов снимают броские вывески и рекламу — не везде и не всю, но работа в этом направлении видна. Покрытие улиц полностью заменили. Для этого использовали разные материалы: проезжую часть замостили брусчаткой, велодорожки выполнили из широкой гладкой плитки тёмного цвета, а для тротуаров выбрали шероховатую и светлых тонов. Также на дорогах обустроили ливнёвку с использованием довоенных колодцев и установили новые люки с гербом города.

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

Улицы связали между собой благоустроенными маршрутами. На спусках появились уникальные для региона лестницы-пандусы, а часть стандартных дорожных знаков заменили на уменьшенные.

Кроме того, в центре Черняховска сделали несколько новых мест для отдыха. На улице Калинина благоустроили сквер, где располагается мемориальный камень в честь визита Петра I. Вокруг него установили скамейки и новое освещение. В районе здания городского суда появились навесы: сейчас там проходит выставка-голосование за лучшую фотографию города. Рядом — деревянные беседки-кубы с информацией об Иммануиле Канте.

В целом центральная часть Черняховска, и без того богатого на необычную архитектуру, заметно преобразилась.

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© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

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https://zen.yandex.ru/media/samostoyatelnie_trip/karantinnye-puteshestviia-cherniahovsk-5efa49e26705f8148893b96d