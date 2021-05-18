В ОЭЗ «Дубна» начался выпуск лицензированных портативных кардиографов

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В подмосковной ОЭЗ «Дубна» запущено лицензированное производство медицинских изделий для экспресс-мониторинга работы сердца. Необходимые документы для реализации своего проекта получил резидент особой экономической зоны компания «Нордавинд».

Медицинские приборы — кардиокомплексы для выявления сердечно-сосудистых заболеваний компании «Нордавинд» пользуются спросом не только в России, но уже успешно поставляются более чем в 100 стран мира. В их числе Великобритания, Швеция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Иран, Египет, Израиль, Индонезия и др.

Доступные и функциональные кардиофлешки позволяют выявить болезнь даже в домашних условиях. Миниатюрный электрокардиограф ECG Dongle предназначен для самостоятельного использования: можно диагностировать многие кардиозаболевания, в том числе опасные нарушения ритма сердца. Прибор подключается к смартфону, а полученные данные можно сохранить, чтобы затем показать лечащему врачу или выслать в облачный сервис для автоматической расшифровки.

Второй портативный кардиограф ECG Dongle Full предназначен для профессионального применения. Его стоимость в 10-15 раз дешевле как отечественных, так и импортных аналогов. Теперь у любой больницы или фельдшерского пункта есть возможность диагностировать сердечные заболевания с помощью точного полноценного электрокардиографа.