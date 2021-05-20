ОВК поставила оператору «ЖДК Транзит» партию крытых вагонов

© logistics.ru

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» отгрузило 30 крытых вагонов нового поколения оператору ООО «ЖДК Транзит», работающему в сегменте железнодорожных перевозок в крытых вагонах. Сделку финансировала лизинговая компания «РЕГИОН Лизинг» (входит в Группу компаний «РЕГИОН», одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп).

Крытый вагон модели 11-6874 представляет собой эффективное транспортное решение для перевозки крупногабаритных легковесных и малогабаритных тяжеловесных грузов. Такая универсальность использования вагона достигается благодаря сбалансированному сочетанию его технических характеристик: грузоподъемности 73 т, объему кузова 175 м3 и инновационной ходовой части с осевой нагрузкой 25 тс.

Крытый вагон отличается уникальной эргономичностью инженерных решений, что позволяет обеспечить безопасную перевозку груза и сократить время на проведение погрузочно-разгрузочных операций. В частности, размеры дверных проемов увеличены по сравнению с типовыми аналогами. Раздвижные двери беспрепятственно перемещаются на роликовых опорах. Все это позволяет проводить погрузочно-разгрузочные операции всеми существующими типами автопогрузчиков. Четыре погрузочных люка на крыше и боковых стенах кузова обеспечивают удобную и быструю загрузку сыпучих грузов. Пол кузова выполнен из рифленого листа стали для лучшего сцепления с его поверхностью как самого груза, так и колес погрузчика. Отсутствие перепадов высот на поверхности пола повышает удобство фиксации груза.

Крытый вагон оснащен инновационной ходовой частью с нагрузкой 25 тс, что позволяет увеличить межремонтные пробеги до 1 млн км (или 8 лет). Типовые вагоны-аналоги направляются в первый деповской ремонт после постройки на пробеге в 210 тыс. км (или после 3 лет), в последующие плановые ремонты — в 110-160 тыс. км (или после 3 лет). Срок службы крытого вагона ОВК составляет 32 года.

Павел Тугаев, генеральный директор ООО «ЖДК Транзит»: «Мы работаем на рынке более 10 лет, оказывая транспортно-экспедиционные услуги по перевозкам в крытых вагонах. Мы сознательно сконцентрировали свою деятельность на определенном типе подвижного состава. Такая политика позволяет постоянно повышать наш уровень профессионализма. С 2017 года в парке «ЖДК Транзит» эксплуатируются вагоны производства ОВК. Уверен, рост доли вагонов нового поколения играет ключевую роль в вопросах обеспечения потребностей наших клиентов. Надеемся на дальнейшее развитие партнерства с тихвинскими вагоностроителями и лизинговой компанией «РЕГИОН Лизинг», которая оперативно и грамотно оказала нам финансовую поддержку».

Рустем Мухамедов, генеральный директор «РЕГИОН Лизинг»: «Мы являемся универсальной лизинговой компанией. Имеем большой опыт реализации проектов в различных отраслях экономики на всей территории России. Данная сделка — образец эффективного использования возможностей лизинговых инструментов, когда компания быстро получает доступ к лучшим вагонам на рынке. «РЕГИОН Лизинг» ценит сотрудничество с ОВК и «ЖДК Транзит».