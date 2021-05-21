«Швабе» открыл самый масштабный в Подмосковье планетарий

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Строительство демонстрационного зала для изучения звездного неба инициировало на своей территории подмосковное предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Новое пространство вошло в состав интерактивного оптического центра «Лыткарино».

Торжественное открытие состоялось на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) холдинга. С приветственным словом выступил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

«Сегодня планетарий на территории ЛЗОС — самое крупное пространство для изучения космоса посредством инновационных мультимедийных технологий в Московской области. Проект направлен на популяризацию астрономии, несет развивающую и образовательную ценность. Высокий уровень его работы гарантирует членство в Ассоциации планетариев России», — отметил Алексей Патрикеев.

Новый инфраструктурный объект, созданный в партнерстве с планетарием Лыткаринского историко-краеведческого музея, занимает 225 квадратных метров и входит в состав интерактивного оптического центра «Лыткарино». Сегодня в нем уже функционируют детская обсерватория, оптическая лаборатория, метеолаборатория и выставочный зал продукции ЛЗОС.

В планетарии за счет реализованных технических решений и дополнительных пространств доступно проведение показов научно-популярных и учебных фильмов в формате полнокупольных шоу, лекций с демонстрацией звездного неба и астрономических явлений, внешкольных уроков по астрономии.

С сентября этого года планетарий будет доступен для посещения организованным группам школьников. Одновременно в здании могут находиться 65 посетителей.